Abanca Innova estrena nuevas instalaciones en Vigo con el objetivo de fomentar el emprendimiento

Abanca ha estrenado este jueves un nuevo espacio de innovación y emprendimiento en su sede corporativa de Vigo, situada en pleno centro financiero y comercial de la ciudad olívica, en García Barbón. Será un punto de encuentro donde se fomentará la creación y el desarrollo de empresas emergentes.

La inauguración contó con la participación de una veintena de representantes del emprendimiento y la innovación de Vigo y su área. Además, estuvieron presentes el director xeral de IT de Abanca, José Manuel Valiño, y el director territorial del banco, Walter Álvarez, así como el responsable de Abanca Innova, José Antonio Suárez, y la CEO y fundadora de Vanetta Food, Águeda Ubeira.

"Tiene el propósito de crear un ecosistema en el que fomentemos y apoyemos el emprendimiento", ha subrayado Álvarez, que ha añadido: "No es casual que este espacio esté a escasos metros de la oficina de empresas de Vigo (...). Aparte del proceso de financiación, queremos apoyar a todos los emprendedores en el desarrollo de sus proyectos".

Las instalaciones ocupan cerca de 410 metros cuadrados de la planta baja de la sede corporativa de Abanca en Vigo, con acceso directo desde la entrada principal situada en García Barbón. Se trata de una gran zona de coworking que suma tres espacios modulares con 32 puestos de trabajo, tres salas de reuniones y un espacio multiusos con una pantalla de grandes dimensiones.

Abanca Innova no solo busca fomentar sus proyectos, ya que el espacio está diseñado también para acoger emprendedores a través de diversas fórmulas "donde prima la flexibilidad". La entidad financiera ha puesto en marcha varios planes que permiten disponer de puestos de trabajo por periodos, acceder a salas de reuniones y la organización de eventos.

"En virtud de estos acuerdos, desde principios de octubre, ya hay emprendedores trabajando en estas instalaciones", explica el banco en un comunicado, donde también señala que la apertura de las instalaciones es un "nuevo hito" en la transformación del histórico edificio de García Barbón para abrirlo a la economía y a la sociedad de Vigo.

"En A Coruña, en Abanca Innova somos unos poligoneros, estamos en un polígono. Pero aquí vamos a estar como en San Francisco, es decir, en medio de la ciudad", ha destacado José Manuel Valiño. Por su parte, Águeda Ubeira ha celebrado el "cambio" de opinión de la banca tradicional sobre las startups.