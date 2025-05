Rubén Ferreiro, fundador de Viko y Lanai partners, es elegido Emprendedor del Año en Galicia 2025

Rubén Ferreiro, vigués y emprendedor, ha sido elegido Emprendedor del Año en Galicia 2025 en el congreso The Way Startup Summit, en Vigo. Esta iniciativa, impulsada por los organizadores del encuentro junto al Instituto Galego do Talento, Treintayseis y Quincemil, parte de la elaboración de un novedoso ranking con los 15 Referentes del Emprendimiento en Galicia.

De entre estas quince figuras, con una trayectoria y reconocimiento en el ecosistema emprendedor, una ha sido la elegida este 2025 como ganador del Premio al Emprendedor del Año en Galicia: Rubén Ferreiro, fundador de Viko y Lanai partners.

En una entrevista previa con Pablo Grandío, director de Treintayseis y Quincemil, Ferreiro habló sobre el atractivo actual del emprendimiento y la postura del inversor, especialmente en Galicia. "A día de hoy se puede emprender desde cualquier sitio. Nosotros hemos invertido en cuatro compañías de Galicia y hemos vendido tres, eso quiere decir que hay buenas compañías aquí", aseguró el empresario.

Rubén Ferreiro y Pablo Grandío en una entrevista previa a la entrega del premio Cedida

Sin embargo, admite que en Galicia emprender es más complicado que en otros puntos de España, porque no es habitual en el entorno. Aunque, también aventuró que, en algún momento, y posiblemente pronto, aparecerá en Galicia "el unicornio", una gran empresa.

Durante la entrevista, Ferreiro también respondió a una pregunta que se hacía gran parte del público: "¿Qué es una startup?". "Es cuando está financiada con capital de riesgo y potencia de revalorización lo suficientemente alto para que al emprendedor le compense invertir. La diferencia es el riesgo", explicó.

Más de 20 empresas y 300 empleos directos

Ferreiro es fundador y principal accionista de VIKO, su grupo holding, ha incubado más de 20 empresas, generando actualmente más de 300 empleos directos y superando los 100 millones de euros en ingresos. Entre sus compañías actuales destacan: Elogia, una de las agencias independientes de marketing digital líderes en España; Marketing4eCommerce, el medio de comunicación que alberga la mayor comunidad hispanohablante vinculada al eCommerce; Kaibos, la primera compañía en Europa dedicada al lanzamiento de marcas nativas de Amazon para fabricantes; Candee, consultora de talento especializada en perfiles digitales; y Kraz, consultora especializada en inteligencia artificial aplicada a los departamentos de marketing y ventas.

En 2023, VIKO adquirió Optopus, una agencia especializada en optimizar la eficiencia y el rendimiento de las fichas de producto en los principales retailers online. En 2024, reforzó su ecosistema con la compra de IDE360, agencia digital especializada en el sector farma, consolidando así su presencia en verticales estratégicos de alto valor añadido.

Además, su visión estratégica lo llevó a cofundar y presidir YABA, la house of brands de marcas nativas digitales especializadas en nutrición saludable, donde destaca NaturaleBIO, líder en la venta de superalimentos en Europa dentro de Amazon. YABA factura más de 60 millones de euros y ha sido financiada con más de 75 millones de euros entre capital y deuda, otras marcas propiedad de YABA son MatchaDNA, Incite Nutrition, Purechimp y AETHERN.

VIKO también ha sido reconocida por la incubación de Arengu, vendida a OKTA, compañía cotizada en el NASDAQ. Desde el grupo también se han lanzado startups como Okify, especializada en la gestión digital de suministros del hogar; Equipzilla, un marketplace de alquiler de maquinaria industrial líder en su categoría; así como otros proyectos como Coventia, Maderandeco o Surippa.

Como inversor, Rubén ha dejado su huella en más de 50 startups destacadas, incluyendo nombres como Glovo, Housfy, Cabify, Cobee, Embat, Flanks, Payflow, Rever o Livo, participando en rondas pre-seed y apostando por proyectos con alto potencial disruptivo. Su compromiso con el ecosistema emprendedor se materializa como inversor a través de Lanai Partners, fondo de capital riesgo en España fundado por un equipo que combina el doble rol de emprendedores e inversores, donde Rubén actúa como fundador y Managing Partner.

Más allá de su faceta empresarial, Rubén es un apasionado divulgador del conocimiento digital. Como profesor en ESIC e ISDI, ha formado a futuras generaciones en marketing digital y negocios digitales. Su influencia se extiende además como miembro de la junta directiva de Tech Barcelona, donde contribuye activamente al desarrollo del ecosistema tecnológico de la ciudad de Barcelona.