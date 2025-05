Nace Semente Capital : "En Galicia hay talento, pero falta un ecosistema que permita a los emprendedores crecer aquí"

Galicia da un paso firme hacia la consolidación de un ecosistema emprendedor sólido con el lanzamiento oficial de Semente Capital, la primera comunidad de Business Angels creada específicamente para fomentar el desarrollo de startups gallegas con alto potencial de crecimiento. Esta iniciativa pionera, presentada ayer en The Way Startup Summit, en Vigo, nace de la unión de emprendedores e inversores de la región con una visión compartida: movilizar el talento local y dinamizar el capital gallego, apostando por un modelo económico basado en la innovación, la sostenibilidad y el arraigo territorial.

Semente Capital se presenta como un puente estratégico entre la inversión y el emprendimiento, ofreciendo a sus miembros oportunidades exclusivas en startups gallegas escalables, acceso a una red de colaboración entre inversores y fundadores, y un programa de formación y mentoring para garantizar la viabilidad de los proyectos.

Uno de los pilares fundamentales de la comunidad es el enfoque en impacto, priorizando proyectos que contribuyan a la sostenibilidad, la digitalización y el desarrollo rural. “En Galicia hay talento, pero falta un ecosistema que permita a los emprendedores crecer aquí. Semente no es solo financiación: es conocimiento compartido y orgullo de tierra”, afirmó Emilio Froján, cofundador de la plataforma, durante la presentación.

Semente Capital ya ha identificado al menos 170 gallegos que han invertido en una startup, y una encuesta realizada a más de 350 inversores de la región respalda el interés creciente por un modelo de inversión con impacto territorial. El 70% de los encuestados destacó la necesidad de contar con un comité de expertos que avale las decisiones de inversión para generar mayor confianza.

Por su parte, Pedro Ojea, otro de los impulsores clave, subrayó la necesidad de “más actores activos en Galicia” y recalcó que el ecosistema actual “no está dando la cobertura que nuestro talento emprendedor merece”. Según la misma encuesta, el 44% de los inversores gallegos estaría dispuesto a invertir más de 10.000 euros al año en startups, lo que representa una oportunidad clara para canalizar capital hacia proyectos locales de alto potencial.

Entre los fundadores e impulsores de la comunidad destacan también nombres como Fernando Orejón, María Souto y Gustavo Gómez, referentes del ecosistema inversor gallego.

Los interesados en unirse a Semente Capital pueden hacerlo a través de su página web oficial: sementecapital.es

II Premio al Emprendedor del Año en Galicia

La última jornada de The Way Startup Summit continúa hoy en el Palacio de la Oliva. La actividad se desarrollará de manera simultánea en las salas de Innovación, Emprendimiento e Inversión. Además, antes de la clausura se realizará la ceremonia de entrega del II Premio al Emprendedor del Año en Galicia, una iniciativa impulsada por los organizadores del encuentro junto al Instituto Galego do Talento, Treintayseis y Quincemil, que parte de la elaboración de un novedoso ranking con los 15 Refentes del Emprendimiento en Galicia. De entre estas quince figuras, con una trayectoria y reconocimiento en el ecosistema emprendedor una será reconocida con dicho galardón.