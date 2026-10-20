Susana Rodríguez Gacio, nueva aliada del comercio local de Vigo para evitar que más negocios bajen la persiana. Xunta de Galicia

La triatleta viguesa Susana Rodríguez Gacio es la protagonista de la nueva campaña de promoción del comercio local impulsada por la Federación de Comercio de Pontevedra, en colaboración con la Xunta de Galicia y la Diputación provincial.

Bajo el lema "El relevo también es una victoria", la iniciativa busca concienciar sobre la importancia del relevo generacional para garantizar la continuidad de los negocios de proximidad.

La campaña se presentó este martes en la sede de la Diputación en Vigo, en un acto en el que participaron la vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez; el presidente de la Federación de Comercio de Pontevedra, Iván Iglesias; la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; el director general de Comercio y Consumo, Gabriel Alén, y la propia deportista.

Rodríguez Gacio toma el testigo del entrenador del Celta, Claudio Giráldez, protagonista de la anterior edición. Bicampeona paralímpica de triatlón en Tokio 2020 y París 2024, la viguesa representa en esta ocasión la importancia de dar continuidad al talento y a las trayectorias profesionales.

La campaña establece un paralelismo entre su experiencia personal, al seguir los pasos de su padre en la medicina, y la de quienes deciden continuar al frente de un negocio familiar.

Relevo generacional

Durante la presentación, la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, destacó que el relevo generacional constituye uno de los principales desafíos del comercio de proximidad. "No basta con lamentar el cierre de los negocios cuando ya han bajado la persiana. Tenemos que ayudar a que existan alternativas antes de que llegue ese momento", señaló.

En este sentido, recordó el cierre este año de establecimientos históricos de Vigo como la Joyería Penin, fundada en 1941 en la calle Pizarro, o la Librería Jenaro, que abrió sus puertas en 1987 en el Calvario.

Sánchez defendió que asumir la continuidad de un comercio puede representar una oportunidad de emprendimiento para las nuevas generaciones. "Hacerse cargo de un establecimiento ya existente permite iniciar un proyecto profesional aprovechando una trayectoria, una clientela y un conocimiento del oficio que ya están ahí", explicó.

Por su parte, el director general de Comercio y Consumo, Gabriel Alén, puso en valor la colaboración entre administraciones y entidades comerciales para desarrollar iniciativas que contribuyan a mantener la actividad económica de los establecimientos de proximidad.

Tras la presentación, los representantes autonómicos participaron también en la puesta de largo de la campaña "Halloween en Zona Náutico", una iniciativa de dinamización comercial que incluirá animación y pintacaras en la Porta do Sol y en la calle Rosalía de Castro el próximo viernes 30 de octubre, con el objetivo de incentivar las compras en los establecimientos asociados.