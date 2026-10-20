Abel Caballero sale en defensa del comercio local vigués: "Yo nunca he comprado online"

El programa "Vigo Comercio Vivo" buscará blindar el apoyo institucional al comercio de proximidad vigués. Se trata de una iniciativa impulsada por la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa y por el Ayuntamiento de Vigo. Ambas entidades presentaron este martes la programación.

Según indicó el presidente de la Cámara, José García Costas, y el alcalde, Abel Caballero, la iniciativa pretende fortalecer, impulsar, modernizar y dar mayor visibilidad al comercio de proximidad en las zonas de Teis, Centro y Náutico.

El Mercado de Teis fue el lugar elegido para dar a conocer la iniciativa. Allí García Costas subrayó que esta iniciativa contempla actuaciones de dinamización comercial, formación, digitalización, promoción de establecimientos y acciones para incentivar las compras en el comercio local, con el objetivo de involucrar a más de 130 negocios de la ciudad.

Por su parte, según recogió Europa Press, Caballero puso en valor la importancia de comprar en los comercios de proximidad, asegurando que él nunca había comprado online, porque es el "adversario" de los establecimientos físicos.

Durante la presentación, el cocinero y divulgador gallego Xoanqui Ameixeiras elaboró una caldeirada tradicional para reivindicar el valor del producto local, los mercados municipales y la gastronomía gallega, que pudo ser degustada por los asistentes.