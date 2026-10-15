Cerámica ornamental.

Cerámica ornamental. Shutterstock

Comercio

El mercado de cerámica que no te puedes perder en Vigo: 21 expositores, talleres y actuaciones

La cita tendrá lugar en Teis y buscará dinamizar el comercio local y promover el valor de lo artesano: convivirán los puestos tradicionales con los de artesanía

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La tercera edición del Mercado Cerámico volverá a Teis con mucha artesanía y actividades. Se trata de una iniciativa impulsada por la Xunta de Galicia a través de la Dirección General de Comercio y Consumo.

Ana, Belén y Paco, de Froitería Xeitosiña.

El III Mercado Cerámico se celebrará este sábado 17 de octubre, de 10:00 a 20:00 horas, en el Mercado de Teis. Participarán 21 expositores, que compartirán espacio con los comerciantes habituales en una jornada que combinará las compras cotidianas con la artesanía y la creación artística.

Según la organización, las dos ediciones anteriores, celebradas en 2024 y 2025, registraron una afluencia de público muy significativa. La iniciativa cumplió su objetivo de dar visibilidad al mercado y a sus comerciantes, contribuyendo a mejorar los resultados comerciales. Esta nueva edición busca dar continuidad a esa experiencia y seguir atrayendo a nuevos públicos al mercado.

La programación incluye exposición y venta de piezas cerámicas, talleres, actividades divulgativas y música en directo:

  • 10:00 horas. Taller de cerámica infantil, impartido por Inés Elorrieta.
  • 11:00 horas. Taller de torno, a cargo de Pablo Quintas, durante toda la jornada.
  • 11:15 horas. Actuación familiar de Brais das Hortas.
  • 12:30 horas. Taller de cerámica infantil, impartido por Inés Elorrieta.
  • 16:00 horas. Taller de cerámica infantil, impartido por Inés Elorrieta.
  • 16:30 horas. Siete tazas: una breve historia de una forma mítica, charla impartida por el maestro Miguel Vázquez.
  • 18:30 horas. Actuación de clausura de Cinta Adhesiva, con música, proyecciones y poesía.

Esta mañana, los comerciantes recibieron la visita de Gabriel Alén, director general de Comercio y Consumo, quien se interesó por los detalles de la organización y la programación de esta nueva edición. La visita también permitió conocer de cerca la realidad de los profesionales del mercado e intercambiar impresiones sobre las necesidades del comercio de proximidad.

Alén animó a los comerciantes a participar en las distintas iniciativas que Comercio Gallego pone a disposición del sector.

Presentación del Mercado Cerámico de Teis.

Presentación del Mercado Cerámico de Teis. Xunta de Galicia