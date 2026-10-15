El mercado de cerámica que no te puedes perder en Vigo: 21 expositores, talleres y actuaciones
La cita tendrá lugar en Teis y buscará dinamizar el comercio local y promover el valor de lo artesano: convivirán los puestos tradicionales con los de artesanía
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La tercera edición del Mercado Cerámico volverá a Teis con mucha artesanía y actividades. Se trata de una iniciativa impulsada por la Xunta de Galicia a través de la Dirección General de Comercio y Consumo.
El III Mercado Cerámico se celebrará este sábado 17 de octubre, de 10:00 a 20:00 horas, en el Mercado de Teis. Participarán 21 expositores, que compartirán espacio con los comerciantes habituales en una jornada que combinará las compras cotidianas con la artesanía y la creación artística.
Según la organización, las dos ediciones anteriores, celebradas en 2024 y 2025, registraron una afluencia de público muy significativa. La iniciativa cumplió su objetivo de dar visibilidad al mercado y a sus comerciantes, contribuyendo a mejorar los resultados comerciales. Esta nueva edición busca dar continuidad a esa experiencia y seguir atrayendo a nuevos públicos al mercado.
La programación incluye exposición y venta de piezas cerámicas, talleres, actividades divulgativas y música en directo:
- 10:00 horas. Taller de cerámica infantil, impartido por Inés Elorrieta.
- 11:00 horas. Taller de torno, a cargo de Pablo Quintas, durante toda la jornada.
- 11:15 horas. Actuación familiar de Brais das Hortas.
- 12:30 horas. Taller de cerámica infantil, impartido por Inés Elorrieta.
- 16:00 horas. Taller de cerámica infantil, impartido por Inés Elorrieta.
- 16:30 horas. Siete tazas: una breve historia de una forma mítica, charla impartida por el maestro Miguel Vázquez.
- 18:30 horas. Actuación de clausura de Cinta Adhesiva, con música, proyecciones y poesía.
Esta mañana, los comerciantes recibieron la visita de Gabriel Alén, director general de Comercio y Consumo, quien se interesó por los detalles de la organización y la programación de esta nueva edición. La visita también permitió conocer de cerca la realidad de los profesionales del mercado e intercambiar impresiones sobre las necesidades del comercio de proximidad.
Alén animó a los comerciantes a participar en las distintas iniciativas que Comercio Gallego pone a disposición del sector.