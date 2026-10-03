Llega a Vigo un mercadillo de segunda mano con grandes ofertas en ropa, decoración, tecnología y más

La ciudad de Vigo acoge este fin de semana un mercadillo de segunda mano con grandes ofertas. En concreto, los visitantes podrán encontrar ropa, decoración, libros, juguetes, artículos vintage, coleccionismo, tecnología y menaje entre otros.

La cita será en el Centro Comercial Camelias este sábado, 3 de octubre, en horario de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Se tratará de la segunda edición de este evento de compraventa ocasional entre particulares que invita a descubrir objetos de segunda mano y darles una nueva vida.

La iniciativa, dicen desde el Centro Comercial, pretende ofrecer una alternativa diferente a las compras tradicionales y crear un espacio en el que aquellos objetos que ya no utilizan sus propietarios puedan encontrar nuevos compradores.