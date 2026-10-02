Los Ecommerce Days 2026 culminan en Pontevedra con la II edición de los Premios do Ecommerce Galego

La 5ª edición de los Ecommerce Days han puesto este viernes su broche de oro en Pontevedra con la entrega de los II Premios do Ecommerce Galego. Don Disfraz y Vaneta han sido los ganadores de esta edición, cuyos galardones han sido entregados en el Pazo da Cultura de Pontevedra.

Estos premios, impulsados por el Clúster do Ecommerce Galego y Marketing4eCommerce, tienen como objetivo reconocer, impulsar y dar visibilidad a las mejores tiendas online de Galicia. Así, se pone en valor proyectos que contribuyen al crecimiento y a la profesionalización del ecosistema digital gallego.

En esta segunda edición, los galardones volvieron a distinguir dos realidades complementarias del ecosistema gallego. Vaneta ha resultado ganadora de la categoría de proyectos emergentes con capacidad de innovación, evolución y crecimiento; mientras que Don Disfraz ha sido galardonado por su trayectoria y posicionamiento.

Los ganadores han sido escogidos mediante votación del público asistente a los Ecommerce Days 2026, "dando así al propio sector un papel protagonista en la elección de los proyectos reconocidos". El evento ha vuelto a reunir proyectos de perfiles y trayectorias muy diferentes.

Casos de éxito, IA y construcción de marca

Durante dos días, 1 y 2 de octubre, el Pazo da Cultura de Pontevedra ha reunido a profesionales, marcas y empresas del ecosistema digital. Todos ellos han tratado los retos que están marcando la evolución del comercio electrónico, con el foco puesto en casos de éxito.

La primera jornada, celebrada este jueves, estuvo marcada por la Inteligencia Artificial, la construcción de marca y los nuevos modelos de ecommerce. Por ejemplo, el Senior Global Marketing & Events Manager de WeRoad, Daniel Martínez, puso el foco en cómo una marca puede trascender el producto para convertirse en un espacio entre personas.

Por su parte, Javier Lázaro, New Business & E-commerce Manager de Getnet, abordó el cambio de paradigma que supondrá que los agentes de inteligencia artificial no solo ayuden al usuario a descubrir o comparar productos, sino que puedan intervenir progresivamente en el propio proceso de compra.

Empresas de la talla de Nueva Pescanova, Estrella Galicia, Lidl, TikTok Shop o Bizum completaron la primera jornada, acercando al público experiencias aplicadas y modelos que ya están modificando la transformación del comercio electrónico desde diferentes perspectivas.

Ecommerce days, en Pontevedra, a 1 de octubre de 2026 Ecommerce days

Ya este viernes, la cita ha estado marcada por los casos de éxito. El CEO de Decántalo, Héctor Pla, ha abierto el programa con una reflexión sobre el impacto de la IA en el ecommerce y sobre la necesidad de las marcas de trabajar notoriedad, reputación y presencia externa.

Representantes de Torres de Núñez, Selmark o Velgasa-Eroski trataron cómo "crear una marca que dure décadas", mientras que el CEO de La Crisálida, Ramón Santos, ha mostrado el caso de éxito de un comercio histórico de proximidad: cómo consiguió alcanzar una comunidad de más de tres millones de seguidores en redes sociales sin inversión publicitaria.

La vertiente más práctica llegó con seis talleres simultáneos dedicados a cuestiones directamente aplicables al día a día de los negocios digitales. La programación se completó con la intervención de la directora de Customer Experience de Leroy Merlin, Iria Casqueiro, centrada en fidelización y experiencia de cliente.