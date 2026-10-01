A Estrada (Pontevedra) suma un supermercado que abrirá los 365 días del año

El municipio pontevedrés de A Estrada suma un nuevo supermercado, que permanecerá abierto de 07:00 a 01:00 horas los 365 días del año. Se trata de un Alcampo, situado en la avenida Benito Vigo, 193.

El supermercado responde al modelo "7d7" de Alcampo, un formato pensado para facilitar la compra cotidiana con horarios amplios y apertura todos los días de la semana, incluidos domingos y festivos.

En sus 500 metros cuadrados de superficie comercial ofrece aproximadamente 5.000 referencias de alimentación y no alimentación atendidos por un equipo de 18 profesionales.

Además de la compra presencial, los clientes podrán realizar sus pedidos en su página web y recogerlos en el supermercado, que cuenta con un punto de recogida para facilitar la combinación de ambos canales.

"Volver a A Estrada expresa nuestra confianza en esta tierra y nuestra voluntad de formar parte de su futuro. Esta apertura es una apuesta firme por el municipio y un compromiso con sus vecinos y vecinas. Queremos que puedan contar con nosotros y vamos a ganarnos su confianza con hechos: escuchando, respondiendo y estando presentes en su día a día. Nuestra forma de apostar por Galicia es implicarnos en sus localidades y poner a las personas en el centro de nuestras decisiones" explica el director Territorial de Alcampo para Galicia, J. Pablo Jiménez.