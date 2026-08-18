Es oficial: Vuelve a Vigo el mercado de arte Mona con más de 40 expositores y cuatro días

Vuelve una de las citas con el arte ineludible en la ciudad olívica. Se trata del mercado de arte y creatividad Mona, que reunirá en su undécima edición a 40 expositores en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo.

El evento durará cuatro días, con 10 expositores cada día, y un horario que irá desde las 11:30 horas a las 14:30 horas, y de las 16:30 horas a las 20:30 horas. Se ubicará en la planta cero, en el acceso de rúa Miradoiro.

Entre otros, los expositores ofrecerán ilustraciones, acuarela, pintura acrílica y al óleo, dibujo realista, arte digital, manga, cómic, cerámica, joyería y bisutería artesanal, artesanía en madera, piezas de macramé, textil, papelería y diseño gráfico. También prints, láminas y pósteres, stickers, creaciones en 3D pintadas a mano, piezas upcycling y velas artesanales.

La directora del mercado Mona, la ilustradora y diseñadora gráfica Larissa Lyra, también impulsora del Vintax Market, asegura que este mercado "nació para que la creación se cruce contigo sin avisar". En este sentido, apostilló, "el arte no tiene por qué esperar a que lo busques; también aparece en la rutina. Un centro comercial es un lugar por el que pasan miles de personas cada día; es un espacio cotidiano donde una ilustración, una pieza de cerámica o una pintura pueden sorprender a alguien que simplemente había salido de casa para dar un paseo", explica.

La organización celebra la gran acogida que ha tenido la undécima edición del Mona, en la que se anotaron 65 personas en los tres días y medio en los que estuvo abierto el formulario de inscripción. "Animamos a la gente a venir al mercado para conocer en persona el talento local de tantos profesionales", concluyó la organizadora.

Las ediciones primera, segunda, cuarta, quinta, séptima, octava y décima se celebraron en el Centro Comercial Gran Vía, un espacio "icónico y concurrido", elegido estratégicamente para acercar el talento artístico local a un público diverso y amplio. La tercera edición se desarrolló en La Contenedora y la sexta y la novena, en la terraza de A Póla.

En la cuenta de Instagram del mercado, @mona_mercadoarte, se puede profundizar en el estilo de cada uno de los artistas o colectivos que formarán parte del evento, descubrir algunas de las creaciones que expondrán en el Mona, conocer qué día acudirán al Centro Comercial Gran Vía o disfrutar de imágenes y vídeos de las 10 ediciones anteriores.