O Marisquiño ya tiene tienda oficial en Vigo y se encuentra en A Laxe

A escasos días de que dé comienzo oficialmente una nueva edición —y ya serán 26— de O Marisquiño, la organización del festival musical y deportivo urbano abrirá una tienda oficial en el Centro A Laxe. Desde hoy y hasta el 4 de agosto se podrá descubrir en este espacio la nueva colección de productos oficiales de la edición de 2026.

La tienda dispone de acceso tanto desde el exterior como desde el interior del edificio y su horario de apertura irá de lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas. También estará operativo los sábados, de 11:00 a 14:00 horas.



Además de la venta de la colección oficial, el espacio funcionará como punto de información de O Marisquiño. El equipo atenderá personalmente las consultas relacionadas con la programación, los horarios, los planos del recinto, las opciones de transporte y los servicios disponibles durante el festival.

O Marisquiño, el festival de cultura urbana y deportes de acción de Vigo, celebrará su XXVI edición del 6 al 9 de agosto. Su programación combina ocho disciplinas deportivas con música en directo, arte urbano y actividades familiares. Toda la programación será de acceso gratuito.

Facilitar los desplazamientos

La apertura coincide con la presentación del Plan de Movilidad de esta edición, puesto en marcha por Marisquiño con la colaboración del Concello de Vigo, Vitrasa y la naviera Mar de Ons. El dispositivo busca facilitar los desplazamientos hasta el recinto de Samil y fomentar el uso del transporte público.



Durante los cuatro días del festival, Vitrasa incrementará las frecuencias de las líneas regulares de autobuses urbanos con destino a Samil y volverá a ofrecer el servicio especial de lanzaderas, que adaptarán su recorrido para atender los puntos de mayor demanda y ampliarán su capacidad.

Por otro lado, Vitrasa reforzará además su servicio nocturno de viernes a domingo para facilitar la asistencia a la programación musical y el regreso al centro de Vigo una vez finalizada la actividad de cada jornada.



Por su parte, Mar de Ons aumentará el número de plazas en sus conexiones habituales entre Cangas y Vigo durante los días del festival. La naviera habilitará también una salida especial de regreso desde Vigo a Cangas a las 23:30 horas.



Para quienes necesiten desplazarse en vehículo privado, la organización recomienda utilizar los aparcamientos alternativos situados en las zonas de Bouzas y Balaídos y completar desde allí el trayecto hasta Samil a pie.