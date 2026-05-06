La exclusiva cata de vinos que conectará a los líderes del ecommerce gallego en pleno Casco Vello de Vigo

Cepas Vellas Winebar acogerá el próximo 14 de mayo un encuentro íntimo que permitirá conectar empresas y marcas de la ciudad con líderes del sector ecommerce

La tienda física está desapareciendo y la venta online se está consolidando como el futuro para muchas empresas y marcas de la ciudad. Por eso, conocer el sector del ecommerce desde dentro, creando vínculos entre marcas, es fundamental para ampliar la proyección de tu empresa. Con esta idea de fondo, Vigo acogerá el próximo 14 de mayo un encuentro privado impulsado por Ovixia junto a Shopify y Amphora Logistics.

La cita tendrá lugar en Cepas Vellas Winebar, en pleno centro de la ciudad, y propone una experiencia que mezcla cata de vinos gallegos, picoteo y conversación en un ambiente cercano y relajado. Pero, más allá del formato, el objetivo es claro: generar conexiones reales entre personas que están construyendo o impulsando negocios digitales.

En un momento en el que el canal online sigue ganando peso en empresas de todos los tamaños, este encuentro busca dar respuesta a una necesidad cada vez más evidente: espacios donde compartir aprendizajes prácticos sin la rigidez de los eventos tradicionales. Aquí no habrá ponencias ni escenarios. La apuesta pasa por el intercambio directo entre profesionales, en un entorno pensado para facilitar conversaciones útiles y honestas.

El evento está dirigido a marcas y empresas que ya venden online o que están explorando cómo hacerlo. Desde fundadores hasta directores comerciales o responsables de marca, el perfil de los asistentes responde a un denominador común: tomar decisiones sobre crecimiento digital y entender mejor cómo evolucionar en un entorno competitivo.

Un evento privado con invitación

Uno de los puntos diferenciales es precisamente su carácter privado. No se trata de un evento abierto, sino de una experiencia por invitación, con aforo limitado, diseñada para cuidar tanto el perfil de los asistentes como la calidad de las interacciones. La intención es reunir a un grupo seleccionado de líderes del ecommerce en Galicia —y también de otras zonas cercanas— para generar un espacio de confianza donde compartir retos, ideas y oportunidades. Aquellas personas interesadas pueden registrarse a través de este enlace.

Durante la velada, los asistentes podrán disfrutar de una selección de vinos gallegos acompañados de picoteo, mientras conversan sobre temas clave como ventas digitales, experiencia de cliente, posicionamiento de marca o retos logísticos. Todo ello desde un enfoque práctico, alejado de la teoría y centrado en lo que realmente funciona en el día a día de los negocios.

Generar comunidad

Además, el encuentro ofrece acceso directo a los ecosistemas de las empresas organizadoras. Por un lado, Ovixia, como agencia especializada en diseño y desarrollo digital; por otro, Shopify, una de las plataformas de ecommerce más extendidas a nivel global; y Amphora Logistics, centrada en soluciones logísticas para negocios digitales. Tres actores con experiencia complementaria que aportan una visión completa del proceso de venta online.

La iniciativa también pone el foco en la importancia de generar comunidad dentro del sector. Galicia cuenta con un tejido empresarial cada vez más activo en el entorno digital, pero todavía son limitados los espacios donde los profesionales pueden encontrarse de forma cercana y sin intermediarios. Este tipo de encuentros busca precisamente cubrir ese vacío.

Con la fecha marcada en el calendario y las plazas limitadas, el evento se presenta como una oportunidad para quienes quieren aprender, compartir y conectar en un formato distinto. Una propuesta que combina negocio y experiencia en un mismo espacio, y que convierte una simple cata de vinos en el punto de partida para nuevas ideas y colaboraciones.