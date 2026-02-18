Leroy Merlin pone fecha a su nueva apertura en pleno centro de Vigo

La famosa tienda de bricolaje Leroy Merlin ultima los detalles para desembarcar en pleno centro de Vigo. La empresa francesa aterriza en el número 65 de la calle Urzaiz, a un paso del centro comercial Vialia.

Leroy Merlin presentará este próximo jueves 19 de febrero, a las 16:00 horas, su nuevo y primer showroom en Galicia. Se trata de una nueva tienda de proyectos, donde los vigueses y las viguesas dispondrán de "los mejores expertos" para decorar sus casas o propiedades.

Armarios, puertas, suelos y ventanas podrán encontrarse en esta tienda situada a pocos metros del mayor centro comercial del centro de la ciudad. La tienda de proyectos de Leroy Merlin competirá con el espacio de Ikea en Vialia.

Entrada del nuevo Leroy Merlin de Vigo Treintayseis

También ofrecerán productos de decoración y jardinería en lo que será el primer desembarco del nuevo concepto de tienda de Leroy Merlin en Galicia. Una apuesta por Vigo que llega cinco años después del cierre del almacén de la compañía en la Avenida de Madrid.

La empresa cuenta con otros dos espacios en la comarca. En febrero de 2019 abrió Leroy Merlin Compact en Mos y, en 2022, tras el cierre de Vigo, comenzó recibir clientes en su nueva tienda de Nigrán, ubicada en el Parque Comercial das Nasas.