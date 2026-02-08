El comercio local de Vigo prepara San Valentín: "Los enamorados son de última hora"

Quién dijo que San Valentín ya no se lleva no se ha paseado estos días por el comercio local vigués. El rojo inunda los escaparates de todo tipo de negocios: Panaderías, floristerías, perfumerías, tiendas de café, de vino, o de detalles.

Dicen que el amor se demuestra y se celebra todo el año, pero, ¿por qué no celebrarlo un poco más? Y es que San Valentín tiene adeptos y, sobre todo, relevo generacional: "Vienen muchos chicos jovencitos y compran rosas. Claro, la compra se ajusta un poco más a su economía, pero esa faceta detallista la tienen", cuentan en Galo Floristas.

En esta tienda de flores de Rosalía de Castro, María y Loli explican que los enamorados "son de última hora", por lo que esperan que el grueso de peticiones se produzca de cara a la próxima semana. "Van un poco sobre la marcha", remarcan, "Influye también en esto el día de la semana en el que se celebre San Valentín. Si es por la semana, sí que hay mucha gente que opta por llevarse la rosa, pero si es fin de semana, el plan pasa más por una cena. Aunque el detallista siempre está ahí sea el día que sea", añaden.

En esta floristería recibirán una dotación extra de flores de cara a estos días. La rosa duplicará su coste, aunque en este establecimiento vigués mantendrán el precio de venta.

En cuanto a quién obsequia a quién, el regalar rosas sigue siendo algo muy de chicos: "No hemos cambiado mucho en eso. Eso sí, en los últimos años hemos pasado de que no hubiera ninguna chica que viniera a comprar rosas para regalar por San Valentín, a que sí que haya alguna", cuentan en Galo Floristas.

Flores en Galo Floristas. P.P.F.

Chocolate, otro clásico

Si hay otro clásico de San Valentín ese es, sin duda, el chocolate, y en La Pinocha Chocolates los tienen y muy ricos. En Velázquez Moreno se encuentra este establecimiento especializado, principalmente, en chocolate belga y artesanal, pero también de Dubai, de dulce de leche o de crema de cacahuete. Esta franquicia de origen argentino, destaca, además, porque sus productos no llevan ningún tipo de conservante.

A pesar de que el chocolate es un producto algo menos perecedero que una rosa, lo cierto es que también los enamorados esperan para comprarlo: "Normalmente esperan al último momento. Creemos que lo fuerte de la campaña lo tendremos a mediados de esta próxima semana, aunque ya nos llaman clientes para reservar", cuenta Luis Valero. "Nosotros ya estamos listos, con existencias y esperando a los compradores. En estos días llegará, además, un refuerzo de la mercancía por San Valentín", añade.

Un escaparate de moda deportiva en Vigo, engalanado por San Valentín. P.P.F.

Tazas con mensaje o postales

Las postales tampoco fallan en San Valentín, las tazas con mensaje, libros o la clásica bisutería en forma de corazón. En estas cosas son expertas en la viguesa Vaidhé, una opción abierta para regalar en cualquier época del año. "Nosotras no hacemos una campaña específica para San Valentín porque trabajamos un producto menos estacional, pero algunas cosillas sí que tenemos", cuenta Elisa. "Los días que más notamos las ventas para San Valentín son el propio día o el anterior. No es lo mismo que Navidad, pero ya te digo, nuestros regalos pueden ser para ese día, pero no son específicos del mismo", añade.

Tarjetas de San Valentín en Vaidhé. P.P.F.

De esta manera, el comercio local suma una campaña más para reactivar un sector que, especialmente con las nuevas tecnologías, la venta por Internet o el avance de las grandes superficies comerciales, vive un momento lleno de desafíos.