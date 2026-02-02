El comercio local vigués pide un salvavidas: "Es fundamental especializarse"

No hay novedad. El comercio de proximidad sigue resquebrajándose y, en la ciudad olívica, son los propios comerciantes los que aprecian una sangría. En algunos casos hay falta de relevo generacional, en otros, falta de viabilidad económica. Hay quien decide franquiciarse y quien opta por apartarse de un sector complicado.

A pesar de que el turismo se ha desestacionalizado en la ciudad olívica gracias a la Navidad o al Camino de Santiago, lo cierto es que, tal y como apuntan desde las asociaciones de la ciudad, no todas las tiendas se ven beneficiadas por el perfil de turista que, por ejemplo, con la Navidad viguesa, visita la ciudad.

Según datos aportados por el BNG de Vigo, en la última década han cerrado en la ciudad uno de cada cuatro establecimientos comerciales. Los hay que han replegado velas, pero no han desaparecido -tiendas como Caramba, con varios puntos de atención al público, ha cerrado sus puertas de Pi y Margall- y también casos específicos, como la Galería Maraca, que también es destacable como punto de venta de arte y que, por el momento, ha tenido que decir adiós tras no llegar a un acuerdo para solucionar problemas estructurales en su local de Doutor Cadaval.

Los cierres afectan, incluso, a grandes cadenas, como GIFI, que también anuncia estos días en el Parque Comercial de O Meixoeiro descuentos para liquidar su stock.

"La crisis no es de ahora", asegura César Ballesteros, presidente de comerciantes y hosteleros de Zona Náutico. "El comercio vive un momento muy complicado porque, a diferencia de un restaurante, en el que alguien tiene que elaborar sí o sí la comida, tú puedes comprar en tu barrio, pero también por Internet", añade Ballesteros, quien ve fundamental adaptarse a un mundo global y especializarse para salir de este bache profundo.

Descuentos en GIFI, que liquida su stock por cierre. P.P.F.

"Colonización" de las grandes superficies

El BNG de Vigo reclama un apoyo más decidido al sector ante la "colonización" de las grandes superficies comerciales. Esgrimen la existencia de más de 1.200 bajos comerciales vacíos que abocan a un proceso de desertización en los barrios.

Un bajo comercial vacío en el centro de Vigo. P.P.F.

"A cidade conta na actualidade con 6 grandes superficies comerciais: Camelias, Praza Elíptica, Travesía, Gran Vía, A Laxe e Vialia, que suman un total de 175.000 metros cadrados. E cos proxectos das áreas comerciais de Cruceiro, Recaré ou Parque Comercial e de Lecer do PTL de Valadares, o Concello e Zona Franca pretenden aumentar outros 263.000 metros cadrados. O que suporía un incremento do 150% da superficie comercial ocupada por macrocentros", lamentan desde la formación nacionalista en la ciudad olívica. "A expansión deste modelo comercial é absolutamente irracional, insustentábel e só beneficia a grandes compañías e firmas transnacionais, deixando ao comercio local sen capacidade de competir e sen retornos reais para a economía da cidade, con emprego máis precario e con baixos salarios", anotan.

Las propuestas del Partido Popular

Por su parte, los concejales del Partido Popular en la ciudad de Vigo terminaron el 2025 presentando una moción en la que exigían al grupo de gobierno a tomar "medidas reales" para afrontar esta crisis. Les acusan, también, de llevar "15 años sin convocar la Mesa Local de Comercio".

Por otro lado, los "populares" solicitan la creación de bonos-comercio "como ha hecho, con éxito, la Xunta", así como el sello "Mercados Excelentes". También han instado al Concello de Vigo a promover campañas mensuales por barrios, alegando que las que se han llevado a cabo hasta el momento -prácticamente en su mayoría- "son de la Xunta de Galicia". También han recordado al equipo de Abel Caballero que reunir a la mesa local de comercio "es obligatorio por ley".

Desde el Concello de Vigo, por su parte, emitieron el pasado 2025 una campaña promocional para apoyar al comercio de proximidad que hoy todavía puede verse en los barrios de la ciudad, con todo y ante un cierre frenético de locales comerciales, parece necesario seguir implementando medidas.