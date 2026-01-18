Royal Perfumes gana la cuarta edición del concurso 'lumina tu escaparate y tu fachada' en Vigo Xunta de Galicia

Este domingo, 18 de enero, tuvo lugar la gala de entrega de premios de la cuarta edición de la campaña 'lumina tu escaparate y tu fachada' en Vigo. El primer premio fue para la tienda Royal Perfumes situada en la calle del Marqués de Valladares.

Se trata de una iniciativa organizada por las asociaciones de comerciantes y que contó con el apoyo de la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración para activar el consumo en los establecimientos de proximidad de las diferentes zonas de la ciudad durante estas fechas.

En la iniciativa participaron la Federación de Comerciantes de Pontevedra y los comerciantes de Travesas, Bouzas, Zona Príncipe, Teis, Navia, Casco Vello, Comerciantes y Empresarios Vigo Vertical (Torrecedeira, Pi y Margall y Camelias), Calvario, Zona Náutico, Xeral-Acexvigo y Vigo Centro.

Entre los más de 110 negocios adheridos al certamen, se sortearon un fin de semana en una casa rural y una estancia en un hotel-spa, además de premios en metálico y una cesta de productos.

El evento contó con la presencia de la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, que estuvo acompañada por la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, y por el presidente de la Federación de Comercio de Pontevedra, Iván Iglesias, y destacó el valor de este tipo de iniciativas para fomentar y dinamizar el comercio de proximidad, contribuyendo además a convertir los escaparates en un elemento dinamizador y atractivo durante períodos de gran afluencia.

Asimismo, Ana Ortiz hizo hincapié en la importancia de la formación, destacando las sesiones sobre escaparatismo, merchandising, atención al cliente y redes sociales a las que pudieron asistir todos los integrantes de las asociaciones de comerciantes.

Listado de ganadores: