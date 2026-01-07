Arrancan las rebajas de enero en Vigo: "Hay que aprovechar al principio, que es cuando hay tallas"

Terminadas las Navidades, aunque no en Vigo, en donde se prolongarán todavía un poco más; llega la campaña de rebajas de enero con descuentos que, especialmente en el sector textil, siempre representan un atractivo para posibles compradores y compradoras.

A pesar de que las colas y esperas ya no son las de antaño, lo cierto es que esta mañana hubo quien madrugó y quien cogió su buen sitio para entrar de primero en las tiendas de Príncipe, especialmente, en las vinculadas al grupo Inditex. Los descuentos en la milla de oro viguesa llegan, en algunos casos, al 70%.

Con todo, hubo quien salió con varias bolsas y quien lo hizo con las manos vacías. También quien se mantuvo firme al presupuesto inicial: "Traigo 50 euros y es lo que me voy a gastar", afirmaba una compradora a la entrada de Zara.

Príncipe, en Vigo, a primera hora de la mañana de este 7 de enero de 2026. P.P.F.

Este miércoles había quien llegaba a la temporada por excelencia de los descuentos con las ideas claras. Esperanza, vecina de Vigo, contaba a Treintayseis a primera hora de esta mañana que acudía buscando "una prenda en negro", sin embargo, era una de las que salía con las manos vacías: "Debe ser que no se lleva el negro", comentaba. "La verdad que no siempre aprovecho las rebajas. Yo voy a las tiendas cuando lo necesito, pero bueno, seguiré dando una vuelta", anotaba.

Por su parte, Marta, también vecina olívica, acudía a cambiar algunas prendas a Zara que había adquirido de manera online. "La verdad que el día 7 lo empleo en reorganizar la casa un poco después del lío navideño, pero no suelo comprar mucho", remarcaba. "Yo creo que en rebajas a veces se encuentran buenas oportunidades, especialmente, al principio, que es cuando hay más tallas. Luego es que te quedas sin nada", anotaba.

Un cartel de rebajas en Vigo, a 7 de enero de 2026. P.P.F.

Esta mañana muchas coincidían en la estrategia de algunas tiendas del sector textil para avanzar prendas de la nueva temporada aprovechando las rebajas. "En zapatillas o prendas que son un poco más caras, con todo, están bien las rebajas", anotaba Marta.

Se prevé que la mañana sea animada no solo en el centro de la ciudad, sino también en los barrios de Vigo. Pues siempre hay algo que comprar aprovechando que pueda adquirirse a un precio más económico.