Comprar ropa vintage y comerse una empanadilla: Así es el nuevo mercadillo temporal de Vigo
Vioncas Bake y Happy Vintage se han unido para esta iniciativa de carácter temporal que ya está abierta en Rúa Progreso
Nueva iniciativa vintage en Vigo. Vioncas Bake, especializados en elaborar ricas empanadillas, y Happy Vintage, tienda de moda retro, se han aliado para abrir una popup navideña en el número tres de la Rúa do Progreso.
Desde el pasado viernes, y hasta el 23 de diciembre -de lunes a viernes, entre las 10:30 y las 20:00 horas; y los domingos, a partir de las 11:00 horas- se podrá visitar este mercadillo en el local número dos que, además, estará amenizado con gastronomía y café de la mano de un córner de Vioncas Bake.
En este mercado se podrán encontrar ropa y complementos retro para chico y chica que han sido "cuidadosamente seleccionados". Entre otros, jerséis de lana, vestidos, gabardinas, bolsos o gafas de sol.
Además, desde este pasado domingo quien presente el tique de consumición en Vioncas podrá obtener descuentos en las compras -entre un 5% y un 10%-.