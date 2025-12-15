Happy Vintage y Vioncas.

Comprar ropa vintage y comerse una empanadilla: Así es el nuevo mercadillo temporal de Vigo

Vioncas Bake y Happy Vintage se han unido para esta iniciativa de carácter temporal que ya está abierta en Rúa Progreso

Nueva iniciativa vintage en Vigo. Vioncas Bake, especializados en elaborar ricas empanadillas, y Happy Vintage, tienda de moda retro, se han aliado para abrir una popup navideña en el número tres de la Rúa do Progreso.

Una mujer compra en un mercadillo de segunda mano

Desde el pasado viernes, y hasta el 23 de diciembre -de lunes a viernes, entre las 10:30 y las 20:00 horas; y los domingos, a partir de las 11:00 horas- se podrá visitar este mercadillo en el local número dos que, además, estará amenizado con gastronomía y café de la mano de un córner de Vioncas Bake.

En este mercado se podrán encontrar ropa y complementos retro para chico y chica que han sido "cuidadosamente seleccionados". Entre otros, jerséis de lana, vestidos, gabardinas, bolsos o gafas de sol.

Además, desde este pasado domingo quien presente el tique de consumición en Vioncas podrá obtener descuentos en las compras -entre un 5% y un 10%-.