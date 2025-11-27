O Calvario, en Vigo, celebra el centenario de su histórico mercado con una exposición al aire libre

Si hay algo de los que están orgullosos los vecinos del barrio vigués de O Calvario, es de su comercio. La peatonal de la calle Urzáiz es toda una referencia para miles de vigueses que buscan allí ropa, alimentación, cama o teléfonos, pero, sobre todo, carne, pescado y fruta y verdura fresca.

El punto neurálgico del barrio más comercial de Vigo es su plaza de abastos, que celebra este año su centenario. Para compartir esta gesta con sus vecinos, el Mercado do Calvario ha organizado una exposición al aire libre en la peatonal.

La muestra, que ha visitado este jueves el alcalde Abel Caballero, da a conocer la evolución histórica, arquitectónica y social de la plaza y el barrio. El proyecto recuerda cómo, a principios del siglo XX, el ayuntamiento impulsó la creación de un mercado municipal para mejorar las condiciones de conservación y venta de los productos frescos.

La exposición analiza los dos proyectos arquitectónicos redactados por el arquitecto Jacobo Esténs: el primero, de 1916, y el definitivo, de 1925, que dio forma al edificio actual.El recorrido histórico se estructura en cuatro cubos, con cuatro lonas cada uno de ellos.

La exposición también incluye la realización de dibujos originales del Mercado do Calvario, de la Iglesia dos Picos, del Caserón Michel Pacewicz y de las Bodegas Bandeira, realizados por un ilustrador profesional.