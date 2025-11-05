Confirmado por la Xunta: más de 560 establecimientos de Vigo están adheridos al Bono Activa Comercio

Buenas noticias para todos los vigueses: desde hoy pueden descargar el nuevo Bono Activa Comercio para disfrutar de descuentos hasta 30 euros en los comercios locales de la ciudad olívica que se hayan adherido a esta nueva edición. Se puede descargar a través de este enlace.

Cada usuario podrá descargar un único bono, que constará de un código QR que deberá enseñar en el establecimiento al que vaya a realizar la compra. Es importante tener en cuenta que descargar el bono no garantiza que se pueda utilizar, ya que su validez depende de que todavía haya crédito disponible proporcionado por la Xunta.

Detalles del Bono Activa Comercio

La Xunta de Galicia ha lanzado una nueva edición del Bono Activa Comercio, con el objetivo de apoyar a los pequeños comercios de cara a la campaña navideña. Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros y se espera que genere un impacto de hasta 8,5 millones de euros en el comercio local.

El crédito estará disponible hasta agotarse. Los comercios que ya participaron en la edición de junio se reinscribirán automáticamente, lo que agiliza el proceso. En aquella ocasión, con el mismo presupuesto, los bonos se agotaron en apenas dos días y medio debido a la gran demanda.

Dado que los bonos suelen terminarse rápidamente, se recomienda a los consumidores descargarlos y utilizarlos lo antes posible para asegurarse de aprovechar los descuentos.

Los comercios que no hayan participado anteriormente podrán registrarse hasta el 15 de diciembre o hasta que se agote el crédito disponible, garantizando así que más negocios puedan sumarse a esta campaña.

Establecimientos adheridos en Vigo

Cada bono ofrece hasta 30 € de descuento en las compras realizadas en los comercios adheridos. Desde hoy a las 09:00 horas, los consumidores pueden descargarlo en www.bonoactivacomercio.gal y usarlo mediante un código QR.

Los descuentos se aplican de la siguiente manera:

5 euros en compras de 20 a 29,99 euros

10 euros en compras de 30 a 49,99 euros

15 euros en compras de 50 euros o más

Cada persona puede obtener un solo bono, que será válido hasta que se agote el presupuesto total de 2,5 millones de euros. Actualmente, y considerando que los comercios pueden sumarse hasta el 15 de diciembre, ya hay más de 6.700 locales inscritos en toda Galicia.

En Vigo, más de 560 establecimientos ya participan en esta edición, ofreciendo sus productos y servicios en sectores como: