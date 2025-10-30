¿Qué supermercados y centros comerciales abren en Vigo este festivo 1 de noviembre? La lista completa

Este sábado 1 de noviembre es festivo por el Día de Todos los Santos, una jornada festiva en toda España. Como ocurre en estos casos, muchos se preguntan si los supermercados y centros comerciales abrirán sus puertas con normalidad o si lo harán en horario reducido. En caso contrario, será necesario planificar las compras del fin de semana y realizarlas antes del cierre habitual del viernes.

Según la orden de la Consellería de Economía, Industria e Innovación publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los comercios gallegos podrán abrir durante 10 domingos y festivos en 2025. Sin embargo, este próximo sábado 1 de noviembre no figura entre las fechas autorizadas.

¿Abren los supermercados este 1 de noviembre en Vigo?

Mercadona, Gadis, Lidl, Froiz, Día y Carrefour, entre otros establecimientos, permanecerán cerrados este próximo sábado 1 de noviembre en Vigo. Por ello, es recomendable que adelantes tus compras para evitar imprevistos.

No obstante, si llega el Día de Todos los Santos y te das cuenta de que te falta algún ingrediente esencial para tus recetas, hay algunos comercios que sí abrirán sus puertas, como Carrefour Express, Spar Express y pequeñas tiendas locales, como MiniMarket 24 Horas.

A continuación, te detallamos los supermercados que abrirán sus puertas este sábado 1 de noviembre, aunque te recomendamos consultar con el establecimiento si llevarán a cabo algún cambio en el horario:

Carrefour Express

Carrefour Express Bolivia (calle Bolivia, 4): de 07:00 a 01:00 horas

(calle Bolivia, 4): de 07:00 a 01:00 horas Carrefour Express (Rúa Urzaiz, 132): de 10:00 a 21:00 horas

(Rúa Urzaiz, 132): de 10:00 a 21:00 horas Carrefour Express Avenida de las Camelias (Avenida de las Camelias, 115): de 09:00 a 22:00 horas

(Avenida de las Camelias, 115): de 09:00 a 22:00 horas Carrefour Express Teixugueiras (calle Teixugueiras, 23): de 10:00 a 22:00 horas

(calle Teixugueiras, 23): de 10:00 a 22:00 horas Carrefour Express EESS (Avenida de Madrid, 73): de 09:00 a 21:00 horas

SuperCor Express

Tienda SuperCor Stop & Go (avenida de Madrid, 66): de 07:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar

(avenida de Madrid, 66): de 07:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar Tienda SuperCor Stop & Go (avenida de Castrelos, 524): de 07:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar

Eroski

Eroski City (rúa das Teixugueiras, 7): de 09:30 a 21:30 horas. El horario podría cambiar

Familia

Familia (Avenida de Balaídos, 69): de 09:10 a 21:15 horas. El horario podría cambiar

Spar Express

Spar Express (avenida de Castrelos, 34): de 10:00 a 14:30 horas y de 16:30 a 21:00 horas. El horario podría cambiar

(avenida de Castrelos, 34): de 10:00 a 14:30 horas y de 16:30 a 21:00 horas. El horario podría cambiar Spar Express(rúa de Barcelona, 51): 08:00 horas a 24:00 horas. El horario podría cambiar

Claudio Express

Supermercado Claudio Express (rúa de Rosalía de Castro, 18): de 10:30 a 14:30 horas y de 17:30 a 21:00 horas. El horario podría cambiar

(rúa de Rosalía de Castro, 18): de 10:30 a 14:30 horas y de 17:30 a 21:00 horas. El horario podría cambiar Claudio Express A Portela (rúa Portela, 10): de 08:00 a 00:00 horas. El horario podría cambiar

(rúa Portela, 10): de 08:00 a 00:00 horas. El horario podría cambiar Supermercado Claudio Express (plaza de España): Abierto 24 horas. El horario podría cambiar

(plaza de España): Abierto 24 horas. El horario podría cambiar Supermercado Claudio Express (Avenida de Beiramar, 53): de 07:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar

(Avenida de Beiramar, 53): de 07:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar Supermercado Claudio Express Gasolinera Repsol (Avenida de Madrid, 66): de 07:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar

En lo que respecta a los centros comerciales y grandes superficies, permanecerán cerradas tiendas y supermercados, abriendo solo servicios de restauración y ocio.

Domingos y festivos hábiles en Vigo el resto de 2025

A continuación, te detallamos el listado completo de los restantes domingos y festivos de 2025 en los que podrán abrir los comercios en la ciudad de Vigo, antes de dar comienzo a 2026: