Mercería Tuya, un clásico de Vigo con 70 años de historia que sobrevive a los grandes almacenes

El cierre del pequeño comercio con la llegada de grandes superficies y cadenas de moda ha sido habitual en el centro de Vigo en las últimas décadas. Aun así, hay pequeñas joyas que permanecen intactas al paso de los años.

Es el caso de Mercería Tuya. Este negocio situado en el número 45 de la calle México no es sino un ejemplo de que la calidad y el trato al cliente son clave para la supervivencia del comercio local —incluso compitiendo frente a frente con El Corte Inglés—.

El tiempo parece que no pasa por la tienda de Ana María. El letrero es el mismo que hace más de medio siglo, la madera oscura te da la bienvenida y está presente en todo el local, y unos toldos rojos con tipografía de mediados del s. XX protegen los pequeños escaparates de la calle Venezuela.

Mercería Tuya, situada en una esquina del cruce entre las calles México y Venezuela S.P.

Ana María es la actual dueña de la mercería. Su madrina —también llamada Ana— fue la fundadora del negocio hace más de 70 años, cuando delante del local había una finca y no un gran edificio que acoge una de las empresas más importantes de España.

"Vine un año de vacaciones en agosto y me encantó. Nunca pensé que acabaría aquí", explica a Treintayseis la propietaria de Mercería Tuya. Ana ya lleva trabajando 40 años allí y, tras la muerte de su madrina hace un año, se ha hecho cargo por completo de la tienda.

Aquel verano Ana era muy joven y empezó vendiendo botones. Recuerda que había largas colas de modistas esperando a ser atendidas. "Ahora quedan muy pocas, pero antes hacían cola para comprar aquí", relata.

Toldos de Mercería Tuya en la calle Venezuela, Vigo Treintayseis

A pesar de venir de Portugal y no saber hablar el idioma, la tienda le hacía feliz. Así, se quedó a vivir con su madrina, a la que considera prácticamente su madre, y trabajando en la mercería desde donde observó cómo fue cambiando la sociedad con el paso del tiempo.

Su madrina fue fundamental para adaptarse a su nueva vida. "Vienes de otro país, echas de menos a tu familia, tus hermanos, pero yo aquí encantada. Ana era muy buena señora, era como si fuera mi madre", afirma.

Una tienda para toda una vida

"Todo, me gustó todo", confiesa Ana. Y es que la mercería ha sido el trabajo de su vida. No se esperaba trabajar en un comercio como este, pero el trato al cliente y la estética de la tienda la enamoró.

Ana llegó "muy jovencita" y creció con la tienda, mientras veía cómo negocios de su alrededor acaban desapareciendo con el paso de los años. Mercería Tuya es la única que queda en la zona.

"Al final viene gente de todos lados. Conocen este sitio", asegura Ana. Y es que la mercería lleva tantos años ofreciendo la mejor calidad en ropa interior y de andar por casa que es toda una referencia por todo el centro de Vigo.

Interior de Mercería Tuya Treintayseis

La lencería, sobre todo las tallas grandes, supone la principal venta de Tuya. Asimismo, ropa de señora y zapatillas son los otros productos que más demandan los clientes, según explica Ana mientras recibe un nuevo paquete con ropa para la temporada de otoño e invierno.