Gadis fomenta la alimentación saludable y sostenible entre más de 4.300 estudiantes de Vigo y Pontevedra

Gadis acerca la alimentación saludable, sostenible y responsable a más de 4.300 estudiantes de Vigo y Pontevedra durante este curso escolar. Todo el material está desarrollado por profesionales y adaptado a la segunda etapa de Educación Infantil y al currículum oficial educativo de Primaria.

Este proyecto educativo, que se desarrolla desde hace más de 25 años, empieza en las aulas, donde se abordan diferentes aspectos como la nutrición, el consumo consciente para evitar el desperdicio de alimentos, el cuidado del planeta y el valor del desarrollo sostenible de la comunidad a través de la producción local.

Después se llevan a cabo las visitas a los supermercados con el objetivo de poner en práctica todo lo aprendido en el colegio. Así, monitores formados en nutrición y educación ambiental acompañan a los estudiantes en su recorrido por las distintas secciones de los supermercados, con mayor atención a las de producto fresco: pescadería, carnicería, frutas y verduras, lácteos, etc. "Aquí aprenden a identificar los alimentos más saludables y sostenibles; cuáles son productos locales, de temporada y de origen local", explican desde la cadena de supermercados.

"Lo que más nos gusta es que el alumnado puede aprender sobre alimentación saludable en una situación real, participando activamente y haciendo elecciones conscientes de los alimentos. Resulta muy motivador ver cómo relacionaban lo aprendido en el aula con el supermercado", destaca uno de los 1.145 docentes que este curso se han involucrado en el proyecto.

Todavía se pueden gestionar visitas a través del calendario digital que se ha puesto a disposición de los docentes de los 676 centros educativos que este año forman parte del proyecto, en el que participan más de 24.000 alumnos de Galicia y Castilla y León.

Atención a la diversidad y 14 unidades didácticas

El compromiso de Gadis con la inclusión y la diversidad, que se recoge en su programa de RSC, se concreta en esta iniciativa educativa con la adaptación de contenidos para niños y niñas que tienen necesidades educativas especiales. Así, también pueden participar activamente en las aulas con el recorrido virtual de la plataforma siguiendo la cadena de alimentos desde el origen, visitando una lonja, un huerto o una explotación ganadera, los almacenes y las diferentes secciones de los supermercados.

En total, son 14 unidades con textos, vídeos, fichas interactivas y juegos para que el aprendizaje resulte divertido. Hay un apartado específico con el Plato Alimentes, en el que se detallan las porciones y categorías adecuadas de los alimentos que hay que consumir para seguir una dieta equilibrada según la recomendación del Plato de Harvard.

La sostenibilidad medioambiental es una de las líneas de trabajo a las que se le da prioridad en la plataforma para sensibilizar sobre lo importante que es la conservación del entorno, con una unidad didáctica competencial sobre el ompostaje. Quienes finalicen este itinerario interactivo, recibirán un premio de Gadis: un kit de Plato Alimentes.

Además, se sortearán 5 packs de tablets entre todos los centros educativos.