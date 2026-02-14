Un festival solidario y ecologista: El PortAmérica impulsa una reforestación en Caldas (Pontevedra)

Los promotores del Festival PortAmérica reeditarán el próximo 21 de marzo su iniciativa ecologista "Unha entrada, unha árbore", con el objetivo de poner un grano de arena al cuidado de los montes. Así, se llevará a cabo una iniciativa de reforestación en el Monte Xiabre (Saiar, Caldas de Reis).

Tal y como indican desde la organización, desde su puesta en marcha en 2017, el proyecto ha permitido plantar miles de árboles autóctonos gracias a la implicación de más de 1.000 personas voluntarias. Cada ejemplar plantado lleva el nombre de quien participa, reforzando el vínculo entre cultura, territorio y responsabilidad ambiental.

La jornada servirá para compensar las emisiones generadas en la edición 2025 del festival, dentro de una estrategia que no se limita a la plantación, sino que comienza con la medición anual de la huella de carbono y continúa con medidas de reducción en movilidad, gestión de residuos y consumo responsable.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Rías Baixas Fest, Deputación de Pontevedra, Turismo Rías Baixas, Galicia Calidade y el Concello de Portas, así como con la colaboración de marcas como Cervezas 1906, Barceló, Macaronesian Gin, Johnnie Walker y Montiño.

Asimismo, los avituallamientos para voluntarios estarán garantizados gracias al apoyo de Gadis, Coca-Cola y el Restaurante O Cruceiro. La infraestructura técnica de la plantación contará con la colaboración de la Comunidad de Montes de Saiar y el Concello de Caldas de Reis.

Las inscripciones pueden formalizarse en este enlace.