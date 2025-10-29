Vigo celebrará su primer gran evento sobre sostenibilidad: así es el Green Thursday 2025

Green Thursday: La Galicia sostenible del futuro: Galería del foro Óscar Companioni A Coruña

Treintayseis organiza el 6 de noviembre de la mano del Círculo de Empresarios de Galicia la primera edición del Green Thursday bajo el lema “El impacto positivo de Galicia”

Treintayseis organiza su primer evento en Vigo, y lo hace de la mano del Círculo de Empresarios de Galicia. Se trata del Green Thursday 2025, un evento que ya se ha consolidado como punto de encuentro de referencia en Galicia para hablar de sostenibilidad desde una perspectiva empresarial, humana y territorial.

El encuentro, ideado por Quincemil y que ya se celebró en diferentes ocasiones en A Coruña, se expande y aterriza por primera vez en Vigo. El 6 de noviembre desde las 18:30 horas tendrá lugar en el Círculo de Empresarios de Galicia la primera edición del Green Thursday en Vigo, donde se destacarán casos innovadores locales y tendremos la presencia de un referente nacional.

Bajo el lema “El impacto positivo de Galicia”, la cita reunirá a líderes del ámbito económico y social, emprendedores y activistas ambientales que compartirán experiencias e iniciativas reales que están transformando la región hacia un modelo más responsable y sostenible.

El Green Thursday combina inspiración, compromiso y acción, con historias reales de impacto positivo, diálogo entre generaciones y una charla de cierre protagonizada por una figura destacada del movimiento por la sostenibilidad.

Más que un evento, se presenta como una llamada a la acción para construir una Galicia más verde, innovadora y consciente, donde la colaboración entre empresas, instituciones y ciudadanía es clave para impulsar el cambio.

El evento es de acceso gratuito previa inscripción en este enlace

Un objetivo claro: conectar sostenibilidad, innovación y territorio

El propósito del encuentro es fomentar la cultura del compromiso empresarial y social en Galicia, poniendo en valor ejemplos que unen innovación, sostenibilidad y territorio.

Desde su creación, el Green Thursday impulsa la conexión entre empresas, instituciones y ciudadanía comprometida con el medio ambiente, la economía circular y la cohesión rural y marítima, pilares fundamentales para el desarrollo de una comunidad sostenible.

Con esta edición, Vigo refuerza su papel como epicentro del diálogo sobre el futuro verde de Galicia y demuestra que el impacto positivo es posible cuando la visión empresarial se une al compromiso social.

Programa

18:00: Recepción de ponentes y acompañantes Presenta: Noa García

18:30: Intervenciones institucionales: Xunta de Galicia: Ángeles Vázquez Mejuto, conselleria de Medio Ambiente y Cambio Climático

19:00: Bloque inicial: Proyectos gallegos sostenibles Águeda Ubeira, CEO de Vanetta Food

Juan Carlos Pérez , socio fundador y CEO de Aldealista

Tomás Garnelo , fundador de la Impact Social Cup

20:00: Charla principal Ana de Santos Gilsanz , activista y escritora

20:45: Cierre, despedida y networking

