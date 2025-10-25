El evento Green Thursday se estrena en Vigo y vuelve a A Coruña este mes de noviembre

Green Thursday, el evento ideado por Quincemil, se repetirá este año en dos ciudades gallegas: Vigo y A Coruña. En Vigo tendrá lugar el jueves 6 de noviembre, siendo el primer evento organizado por el diario digital Treintayseis en la ciudad, mientras que en A Coruña se celebrará el 20. Serán dos jueves verdes para poner en valor proyectos con impacto positivo nacidos en Galicia, y también disfrutar de charlas de ponentes de referencia a nivel autonómico y nacional.

El año pasado, Quincemil ideó y estrenó este formato de evento en A Coruña, en una velada donde Galicia fue protagonista. La experta en sostenibilidad y fundadora de Women Action Sustainability, Mónica Chao Janeiro, dio una charla sobre la urgencia de atajar el cambio climático, mientras que tres proyectos gallegos contaron cómo están innovando y generando impacto positivo.

Emilio Froján, CEO de la marca de motos eléctricas Velca, habló del futuro de la sostenibilidad; Yaiza Canosa, fundadora de GOI, explicó su proyecto de logística de grandes voluminosos, mientras que Verónica Bolón Canedo, directora de la cátedra UDC-Inditex de Algoritmos Verdes, contó cómo la IA puede ser más respetuosa con el medio ambiente. El evento contó también con la intervención de políticos como María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía de la Xunta de Galicia, María Rivas, entonces subdelegada del Gobierno en A Coruña, y Yoya Neira, concejala de Medioambiente del ayuntamiento herculino.

Chus Lorenzana, conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia Óscar Companioni A Coruña

En Vigo tendrá lugar el 6 de noviembre

Este año la novedad es que Green Thursday crece y se expande a Vigo, siendo el primer evento de Treintayseis en la ciudad. El 6 de noviembre desde las 18:30 horas tendrá lugar en el Círculo de Empresarios de Galicia la primera edición de Green Thursday en Vigo, donde se destacarán casos innovadores locales y tendremos la presencia de un referente nacional. El evento contará con la intervención de la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez Mejuto.

Además, conoceremos proyectos con impacto positivo llevados a cabo en el sur de Galicia, como la marca de comida vegana Vanetta Food, con la presencia de su CEO y cofundadora, Águeda Ubeira; el proyecto de revitalización del rural gallego, Aldealista, con su fundador Juan Carlos Pérez; y la Impact Social Cup, la "Champions League del impacto positivo", con su fundador, Tomás Garnelo.

El evento concluirá con la charla de Ana de Santos Gilsanz, destacada periodista y activista, autora del libro Vivir sin Huella y fundadora del proyecto Oxígeno Azul.

Los interesados en acudir al evento ya pueden registrarse en EventBrite o escribir a eventos@quincemil.com.

La periodista Ana de Santos Gilsanz durante los ' II Premios de Periodismo de la Industria Cosmética' de Stanpa.

En A Coruña será el 20 de noviembre

En A Coruña el evento llega a su segunda edición tras su estreno el año pasado, y tendrá lugar el jueves 20 de noviembre, también en horario de tarde. En las próximas semanas se anunciarán los ponentes para la edición coruñesa, de nuevo con varios ejemplos de innovación local combinados con un referente nacional. Mientras tanto, los interesados en asistir pueden escribir a eventos@quincemil.com.