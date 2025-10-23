El Real Club Náutico de Sanxenxo da un nuevo paso hacia la sostenibilidad

El Real Club Náutico de Sanxenxo (RCNS) continúa avanzando en su compromiso con la sostenibilidad. Enmarcado en el plan estratégico de la Consellería do Mar, a través de los grupos de acción local del sector pesquero de la ría de Pontevedra (GALP), el club acaba de poner en marcha un nuevo proyecto para sustituir sus calderas de gasoil por un moderno sistema de climatización basado en bombas de calor de aerotermia.

La iniciativa forma parte del plan estratégico de la Junta Directiva y supone un paso clave hacia un modelo energético más limpio y eficiente. El nuevo sistema aprovechará la energía generada por las placas solares fotovoltaicas que el club instaló hace dos años, optimizando los picos de producción que hasta ahora se vertían a la red.

Gracias a la combinación de ambas tecnologías, el Náutico reducirá de forma notable su consumo de combustibles fósiles, su huella de carbono y las emisiones contaminantes.

“Nuestro objetivo es construir un club náutico más eficiente, responsable y respetuoso con el entorno. Este proyecto supone un paso decisivo dentro de nuestra estrategia medioambiental y refuerza el compromiso del RCNS con el mar y el entorno que nos rodea”, afirma Modesto Prieto, responsable de infraestructuras de la Junta Directiva del RCNS.

Además de contribuir a la sostenibilidad, el nuevo sistema de aerotermia mejorará el confort térmico de las instalaciones, con un menor consumo energético y una reducción de los costes operativos a medio y largo plazo.

Este proyecto se suma a otras actuaciones recientes del club en materia medioambiental, como la instalación de iluminación LED de bajo consumo, la optimización del uso del agua, la gestión responsable de residuos o la promoción de buenas prácticas entre socios, deportistas y usuarios.

Con todo ello, el Real Club Náutico de Sanxenxo refuerza su papel como referente en sostenibilidad dentro del sector náutico gallego y nacional. Su compromiso con la eficiencia energética y el cuidado del mar se refleja también en los distintivos que ostenta: Galicia Calidade, Q de Calidad, S de Sostenibilidad y la Bandera Azul que ondea en su puerto deportivo.