De China a Croacia, Conxemar atrae a empresas de todo el mundo a Vigo: "Nunca dejaremos de venir"

La Feria Internacional Conxemar es uno de los grandes eventos del año en Vigo, consolidando la posición de la ciudad olívica y Galicia en el sector del mar y congelados. De China a Perú, pasando por Marruecos o Croacia, más de 800 empresas expositoras de 47 países diferentes se reúnen durante tres jornadas en el Instituto Feiral de Vigo (Ifevi) para consolidar y buscar nuevos negocios.

La proyección de Conxemar es indiscutible. En los 37.000 metros cuadrados de superficie expositiva se ubican un total de 836 compañías expositoras, que llegan a la ciudad olívica desde todos los continentes del planeta. Esta cifra supone un incremento respecto al año anterior, así como también ha mejorado el número de países con representación en la feria.

A estos números hay que añadir la cantidad de Estados que acuden sin tener estand en la feria. Más de 30.000 visitantes de 110 países distintos acudieron al Ifevi en busca de nuevos acuerdos comerciales en 2025, datos que el presidente de Conxemar, Eloy Alvariza, pretende superar en esta XXVII edición.

Irlanda y Estados Unidos son los países con mayor trayectoria en Conxemar, feria a la que se han incorporado seis nuevas naciones este 2026: Brasil, Croacia, Japón, Suecia, Vietnam y Venezuela. De hecho, el puesto del país latinoamericano fue visitado este martes al mediodía por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

"Buscamos nuevos clientes y socios"

Estand de Croacia en Conxemar S.P.

"Estamos buscando nuevos clientes y socios con el fin de enseñarles que tenemos un buen producto, también en peces de agua dulce, como el pez carpa", afirma a Treintayseis la responsable de exportaciones de la empresa croata AgroInvest Grupa, Ivana. Se trata de la primera vez de esta compañía con más de 40 años de historia en Conxemar.

AgroInvest se dedica a producir pescado de agua dulce, tanto fresco como congelado, aunque también ofrecen productos agrícolas, como las avellanas que ofrecen a los comerciales que se acercan a su puesto dentro del estand de Croacia. Ivana considera que Conxemar es una "buena oportunidad" para encontrar socios potenciales.

"Hacemos negocio en más de 10 países europeos y nos gustaría expandirnos más", asegura la responsable. De hecho, explica que están en Vigo porque quieren aprovechar "cada oportunidad para enseñar que Croacia también tiene pescado de agua dulce de calidad". "Es importante estar presentes donde sea", concluye.

Objetivo: conocer el mercado local español

Estand de la empresa china Zhejiang Zhoufu Foods en Conxemar S.P.

Prácticamente cada rincón del mundo está presente en Conxemar y las grandes potencias mundiales tampoco se pierden la cita. Es el caso de China, que también cuenta con un espacio para promover los negocios con sus empresas en Vigo, compañías con trayectorias de más de 20 años en el mercado europeo.

Es el caso de Zhejiang Zhoufu Food. Gracias a la labor de una intérprete, Treintayseis ha conversado con una de sus comerciales, Ada Yu, que explica que es la tercera ocasión que su empresa visita la ciudad olívica. "Tenemos experiencia en la feria de Barcelona, donde encontramos grandes empresas internacionales. En Vigo buscamos conocer los distribuidores locales de España", detalla.

Por el momento, tan sólo se han reunido con clientes y visitantes habituales y no han podido cerrar ningún negocio. Por ello, esperan poder conocer y convencer a potenciales socios en las próximas dos jornadas, mostrando la calidad de productos como calamares y mariscos.

"Nunca dejaremos de venir"

Hamza, responsable de ventas de King Pelagique Group en Conxemar, en Vigo, a 6 de octubre de 2026 S.P.

Entre los estands internacionales también se encuentran compañías con vínculos establecidos en el territorio. "Nuestro punto principal en Vigo es contactar nuevamente con los clientes que ya tenemos", asegura la ejecutiva de ventas de la empresa peruana Pacific Freezing, Liliana Colca.

Esta responsable asegura a Treintayseis que la primera jornada está "yendo bien", con "varias visitas de varios clientes de diferentes países". Respecto a las oportunidades que genera Conxemar, explica que tanto la ciudad olívica como Barcelona son "dos puntos clave" para establecer potenciales clientes.

Ahora bien, recalca que su cometido en Vigo es alargar las relaciones comerciales con las empresas locales, con las que facturan "bastante alrededor del año". Los productos que exportan al puerto olívico y al resto de Europa son, principalmente, el potón y el bonito.

En una situación similar se encuentra el conglomerado marroquí —con base en la ciudad saharaui de Dajla— King Pelagique Group. Sus compañías se encargan desde la pesca hasta el transporte del producto y acuden a la Feria Conxemar desde hace "mínimo" diez años. "Nuestros principales socios están en España, Portugal y Francia", asegura su responsable de ventas, Hamza.

Señala que acuden cada año para consolidar las relaciones comerciales existentes y encontrar nuevas vías de negocio para esta compañía que comercia con sardinas y cefalópodos. "Nunca dejaremos de venir a Vigo porque sabemos que Galicia tiene muchas conserveras y empresas frigoríficas. Por eso, venir a Conxemar es una muy buena oportunidad", explica el ejecutivo.