Vigo reunirá este lunes a expertos internacionales para analizar el futuro de la industria del mar
El XIV Congreso Internacional Conxemar FAO MAPA abordará en Afundación el comercio global, la inteligencia artificial, los nuevos hábitos de consumo y la innovación en el sector
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El XIV Congreso Internacional Conxemar FAO MAPA se celebrará el próximo 5 de octubre en Vigo, en la víspera de la feria Conxemar 2026. La cita reunirá en la sede de Afundación a representantes institucionales y expertos internacionales para analizar los principales retos de la industria de los productos del mar.
Bajo el lema "Smart blue leadership. Eficiencia, inteligencia y estándares globales para una industria comprometida", el programa se articulará en cuatro mesas de debate centradas en comercio internacional, digitalización, consumo e innovación.
La primera sesión abordará cómo avanzar hacia un comercio internacional más equilibrado y sostenible, con representantes del Banco Mundial, la FAO, FiTI y el Gobierno de Namibia.
La segunda mesa analizará el impacto de la inteligencia artificial, la trazabilidad digital y la automatización en la pesca y la acuicultura, con expertos de Wholechain, GDST, AZTI y la ministra de Pesca y Recursos Marinos de Angola.
Consumo e innovación
Los cambios en los hábitos de los consumidores y la evolución del mercado mundial protagonizarán el tercer debate, mientras que la última sesión se centrará en las oportunidades que ofrecen la innovación y la economía azul para el futuro del sector.
Entre las novedades de esta edición figura una entrevista a María Neira, referente internacional en salud pública, medio ambiente y cambio climático y candidata propuesta por España para presidir la Organización Mundial de la Salud.
El congreso servirá como antesala de Conxemar 2026, que se celebrará en Vigo del 6 al 8 de octubre.