Vigo reunirá este lunes a expertos internacionales para analizar el futuro de la industria del mar

El XIV Congreso Internacional Conxemar FAO MAPA se celebrará el próximo 5 de octubre en Vigo, en la víspera de la feria Conxemar 2026. La cita reunirá en la sede de Afundación a representantes institucionales y expertos internacionales para analizar los principales retos de la industria de los productos del mar.

Bajo el lema "Smart blue leadership. Eficiencia, inteligencia y estándares globales para una industria comprometida", el programa se articulará en cuatro mesas de debate centradas en comercio internacional, digitalización, consumo e innovación.

La primera sesión abordará cómo avanzar hacia un comercio internacional más equilibrado y sostenible, con representantes del Banco Mundial, la FAO, FiTI y el Gobierno de Namibia.

La segunda mesa analizará el impacto de la inteligencia artificial, la trazabilidad digital y la automatización en la pesca y la acuicultura, con expertos de Wholechain, GDST, AZTI y la ministra de Pesca y Recursos Marinos de Angola.

Consumo e innovación

Los cambios en los hábitos de los consumidores y la evolución del mercado mundial protagonizarán el tercer debate, mientras que la última sesión se centrará en las oportunidades que ofrecen la innovación y la economía azul para el futuro del sector.

Entre las novedades de esta edición figura una entrevista a María Neira, referente internacional en salud pública, medio ambiente y cambio climático y candidata propuesta por España para presidir la Organización Mundial de la Salud.

El congreso servirá como antesala de Conxemar 2026, que se celebrará en Vigo del 6 al 8 de octubre.