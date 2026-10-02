El ministro de Economía admite en Galicia "errores" en transición verde por "dejar atrás" a personas

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha reconocido "errores" en la transición verde al "dejar algo atrás", refiriéndose a "las personas", esperando que esto no ocurra con la llegada de la inteligencia artificial (IA), tal y como recoge Europa Press.

Así lo ha señalado en su participación en una mesa redonda sobre economía e inteligencia artificial llevada a cabo en el marco del VIII Foro La Toja Vínculo Atlántico, que se celebra estos días en la localidad pontevedresa de O Grove.

Junto con la profesora de políticas públicas en la Universidad de Cambridge Diane Coyle, Cuerpo ha reflexionado sobre el desembarco de la IA, sus posibilidades y sus retos.

"Lo que viene es una tecnología muy potente y pensemos que a lo mejor hemos hecho algún error con las llamadas tecnologías verdes. Entendíamos sus beneficios, fuimos a por ellas, a por la transición verde. Ahora estamos recibiendo algunos de los beneficios (...), pero a lo mejor nos hemos dejado algo atrás, sobre todo a las personas, que son las que nos tienen que acompañar en esta transición. Así que, no debemos repetir este tipo de errores", ha sentenciado.

Carlos Cuerpo ha hablado también de la necesidad de evaluar cómo afecta la IA al mercado laboral, reconociendo que por ahora hay pocos datos al respecto. Para él, es importante evaluar posibles "cuellos de botella" y que Europa apueste con inversiones públicas y privadas sobre esta tecnología.

El vicepresidente ha admitido una "dualidad" en el mercado empresarial español, con grandes empresas "muy productivas" y regiones con compañías más pequeñas que pagan salarios menores y atraen a personas "menos cualificadas".

Por ello, la IA es una "gran oportunidad" precisamente para cubrir esa brecha, ha subrayado, aumentando la productividad "donde más se necesita".