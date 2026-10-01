Un coche fabricado en Vigo se sitúa entre los modelos más vendidos en España en 2026

El Peugeot 2008, fabricado en la planta viguesa de Stellantis, se ha posicionado en la lista de los 10 modelos más vendidos en España en lo que va de año, ocupando la novena posición, según recoge Europa Press. Una lista que sigue liderando el Dacia Sandero, siendo el turismo más elegido entre los conductores españoles entre enero y septiembre, con 25.926 unidades matriculadas, pese a reducir sus ventas en un 9,8%.

Según los datos de cierre de mes publicados por las patronales de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam), el Sandero se sitúa por delante del Seat Ibiza y del Toyota Corolla, que cuentan con 22.020 y 19.257 matriculaciones, respectivamente.

El 'top 5' de los modelos más vendidos en España entre enero y septiembre se completa con el Toyota C-HR, con 18.051 unidades (+18,9%) y con el MG ZS, que con 16.708 operaciones (-13,2%) hasta septiembre es el vehículo de origen chino más demandado, después de que en los últimos meses haya anunciado que construirá una factoría en Ferrol.

Entre los diez más comprados del 2026 también se encuentran el Seat Arona, con 16.406 registros (+0,5%) en sexto lugar; el Peugeot 208, con 16.327 apuntes (+4,8%); el Toyota Yaris Cross, con 15.738 ventas (+9,5%); en noveno lugar está el 'gallego' Peugeot 2008, con 15.289 anotaciones (+15,2%); y el Hyundai Tucson, que con 14.406 unidades (-7%) cierra la lista.