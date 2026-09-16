En vigor hasta el 22 de septiembre: ayudas de 2.500 euros para subvencionar excursiones a balnearios, museos y más

Este próximo martes, 22 de septiembre, concluye el plazo para solicitar las ayudas del programa +Convivencia Inclusiva. La nueva propuesta de la Deputación de Pontevedra cuenta con un presupuesto total de 125.000 euros.

Tras su apertura en julio, el plazo está a punto de finalizar: el próximo 22 de septiembre es la fecha límite para inscribirse en estas ayudas, destinadas a subvencionar excursiones a balnearios, museos y más.

Hasta 2.500 euros de ayuda

El programa +Convivencia Inclusiva está destinado a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro que desarrollan actividades de ocio inclusivas en el ámbito de la discapacidad y la dependencia en la provincia de Pontevedra.

"Cada uno recibirá hasta un máximo de 2.500 euros, lo que les permitirá subvencionar actividades, como salidas con o sin pernocta, incluyendo visitas a lugares, municipios o islas relacionadas con la arqueología y la arquitectura civil", detalla la Deputación de Pontevedra.

En esta línea, las entidades podrán subvencionar también salidas a spas, piscinas o balnearios, o campamentos, así como propuestas de ocio, como asistir al cine, teatro, conciertos o espectáculos; visitar museos o desarrollar actuaciones de promoción deportiva.

Las actividades deberán realizarse antes del 31 de marzo del próximo año y entre los gastos subvencionables se encuentran los derivados de actividades de ocio (entradas para cines, museos, exposiciones..), los gastos de viajes y los costes de seguro.

Requisitos y entidades beneficiarias

La cuantía máxima de la ayuda es de 2.500 euros por entidad, hasta agotar el crédito presupuestario asignado para esta convocatoria.

Podrán solicitar estas ayudas las entidades de iniciativa social que figuren en el Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais de la Xunta de Galicia. No obstante, deberán cumplir los siguientes requisitos:

Tener domicilio fiscal, sede social o una delegación permanente en la provincia de Pontevedra

Carecer de fines de lucro o tener finalidades coincidentes con el objeto de la subvención

Estar al corriente de sus obligaciones con la AEAT, la ATRIGA, con la Seguridad Social y con la Deputación de Pontevedra

Además, para ser beneficiario de este programa, el proyecto deberá contar con un número mínimo de doce participantes en el conjunto de las actuaciones previstas.

Cómo inscribirse

"Las solicitudes y la documentación complementaria se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos", recuerda la institución provincial. El plazo para presentar las solicitudes es de dos meses y concluye el próximo 22 de septiembre.