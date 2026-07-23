Planas reivindica en Vigo la formación y la incorporación de jóvenes para garantizar el futuro de la pesca

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas (c), durante una visita al buque escuela y de cooperación pesquera Intermares, en Vigo. Adrián Irago - Europa Press

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reafirmado este jueves en Vigo el compromiso del Gobierno con la formación y la integración laboral en el sector pesquero para afrontar uno de sus principales desafíos: el relevo generacional.

Durante la clausura de un curso sobre artes de pesca impartido a bordo del buque Intermares, atracado en la ciudad, Planas destacó que la flota española necesita tripulantes y que la actividad ofrece oportunidades profesionales tanto para jóvenes como para población inmigrante.

El ministro defendió que la formación resulta "fundamental" para avanzar hacia una pesca moderna, competitiva y sostenible, aunque reconoció que se trata de un trabajo "duro, de riesgo y que requiere una elevada cualificación técnica".

Según los datos aportados, los trabajadores extranjeros representan ya el 12% de los asalariados del Régimen Especial del Mar, con 6.502 personas contabilizadas en junio. Planas subrayó también la necesidad de reforzar la seguridad y mejorar las condiciones laborales a bordo, por lo que el Gobierno plantea que la próxima Política Pesquera Común incluya fondos para renovar la flota y permita financiar barcos más cómodos y seguros a través del FEMPA.

En esta primera edición del curso participaron 14 alumnos de diferentes nacionalidades, que durante cuatro días recibieron formación en artes y tecnología pesqueras, maniobras, manejo de equipos a bordo y lucha contra la pesca ilegal. Algunos de los participantes agradecieron la oportunidad de capacitarse para acceder a un empleo en el sector.

El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, respaldó también la iniciativa y recordó que la incorporación de mano de obra joven resulta imprescindible para garantizar la continuidad de la actividad pesquera.