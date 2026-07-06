La FAO reconoce en Vigo el liderazgo de España contra la pesca ilegal.

España ha recibido en Vigo el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) por su papel en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. La distinción pone en valor el compromiso del país con el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), el principal instrumento internacional para impedir que las capturas ilegales accedan a los puertos y entren en los circuitos comerciales.

La secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Isabel Artime, fue la encargada de recoger este reconocimiento durante el acto de apertura de la segunda edición del curso internacional sobre aplicación de la legislación pesquera. La formación, organizada conjuntamente por el Ministerio y la FAO, se desarrolla hasta el 17 de julio a bordo del buque Intermares, atracado en el puerto vigués.

El reconocimiento llega en el año en que se cumple el décimo aniversario de la entrada en vigor del AMERP y destaca el papel de España en la gobernanza pesquera internacional, especialmente en ámbitos como el control, la inspección y la vigilancia.

Artime agradeció la distinción y señaló que la medalla tiene "un significado muy especial" para el Ministerio, al reflejar también el "papel protagonista" de España en la construcción de una respuesta internacional coordinada frente a la pesca ilegal.

Formación

El acto sirvió además como antesala del curso de formación, en el que participan una veintena de funcionarios procedentes de Costa Rica, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Guatemala, Honduras, El Salvador, Brasil, Chile, Argentina y Guinea Ecuatorial. Durante las sesiones, los asistentes abordarán cuestiones vinculadas a la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de infracciones pesqueras, así como a la legislación, la gestión, la gobernanza, el seguimiento, el control y los procedimientos de cumplimiento.

La formación busca reforzar la cooperación internacional frente a la pesca ilegal y mejorar la aplicación del AMERP y de otros instrumentos internacionales de la FAO. Artime subrayó la importancia de compartir experiencias para proteger los recursos marinos y garantizar que la pesca siga siendo una fuente de empleo, desarrollo y seguridad alimentaria. "Estoy convencida de que el aprendizaje será mutuo y que cada uno de ustedes contribuirá a enriquecer este espacio de formación y cooperación", trasladó a los participantes.

También intervino en el acto la conselleira do Mar, Marta Villaverde, quien defendió la formación y la cooperación entre países como herramientas clave para combatir la pesca ilegal. La responsable autonómica destacó la necesidad de contar con profesionales preparados para aplicar la normativa, coordinarse entre administraciones y asegurar que las reglas se cumplen de forma eficaz y justa.

Villaverde recordó además el vínculo histórico de Galicia con el mar, desde la pesca y el marisqueo hasta la acuicultura y la industria transformadora. En este sentido, insistió en que el futuro del sector pasa por encontrar un equilibrio entre la actividad económica, la protección de los recursos marinos y el cumplimiento de la legislación vigente.