CCOO acuerda desconvocar la huelga tras los avances en la negociación del convenio del metal en Pontevedra

CCOO Servizos Galicia ha acordado la desconvocatoria de la huelga del sector del comercio del metal en Pontevedra. El sindicato ha informado de que la asamblea de personas trabajadoras decidió respaldar la propuesta económica presentada por la patronal.

Tal y como ha trasladado el sindicato en una nota de prensa, la propuesta, sometida a consideración del cuadro de personal, contempla incrementos salariales del 2,9 % para 2025 y del 3 % para 2026, además de una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC. Una cuestión que el sindicato ve "esencial" para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.

En este sentido, la organización sindical ha realizado una valoración "positiva" de la propuesta presentada por la patronal, al considerar que supone un "avance significativo" respecto a la situación de bloqueo que venía marcando la negociación. "Abre la puerta a un acuerdo que aporte estabilidad al sector", ha afirmado el sindicato.

Además, CCOO ha remarcado que este movimiento empresarial "no puede entenderse" sin la movilización de los trabajadores y sin la convocatoria de huelga impulsada por las organizaciones sindicales. A su juicio, la presión ejercida durante las últimas semanas ha sido "determinante" para desbloquear la negociación y propiciar la presentación de una propuesta que hasta ese momento no se había producido.

También, como informa Europa Press, el sindicato ha enfatizado que la decisión adoptada por la asamblea "vuelve a demostrar" que son las personas trabajadoras "quienes marcan el rumbo de la negociación".

Finalmente, tras analizar el contenido de la propuesta y debatir su alcance, la mayoría optó por respaldarla y apostar por una solución negociada. Así, la voluntad de CCOO es trasladar formalmente esta decisión a la reunión de la mesa negociadora prevista para el próximo 7 de julio y trabajar para cerrar un convenio colectivo.