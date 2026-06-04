Así será el primer Foro Empresa e Inteligencia Artificial de Vigo el próximo miércoles 10 de junio

La Inteligencia Artificial es el futuro y adaptarse a ella es ya una necesidad para muchas empresas. El Foro Empresa e Inteligencia Artificial de Vigo, organizado por Treintayseis y NTT Data, ofrece una oportunidad única para reflexionar y conocer de primera mano la experiencia de líderes del sector en Galicia.

Treintayseis celebrará el próximo miércoles 10 de junio su segundo gran evento: el Foro Empresa e Inteligencia Artificial de Vigo. "Una transformación inteligente y sostenible" será el lema de esta cita, que tendrá lugar el próximo miércoles 10 de junio desde las 18:00 horas en la sede de la Zona Franca de Vigo (Calle Areal 46). Se trata de la primera edición de un foro que llega para repetirse cada año en Vigo. Es posible apuntarse gratuitamente siguiendo este enlace.

El Foro Empresa e Inteligencia Artificial de Vigo, coorganizado por Treintayseis y NTT DATA y con la colaboración de Gradiant y Zona Franca, busca analizar cómo la IA está revolucionando el sector empresarial, destacando la necesidad de una adopción responsable y ética..

Tras la bienvenida institucional conducida por el director de Treintayseis, Pablo Grandío, el director de NTT DATA en Galicia y Asturias, Alberto Borrego, el delegado del Consorcio, David Regades y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, los asistentes disfrutarán de cinco charlas con empresas punteras con gran impacto en Galicia. La cita se cerrará tras un cóctel y una sesión de networking.

Programa completo

18:00 h Recepción de ponentes y acompañantes

18:30 h Inauguración institucional

Pablo Grandío - Director de Treintayseis Alberto Borrego - Director de NTT DATA en Galicia David Regades - Delegado de la Zona Franca de Vigo Abel Caballero - Alcalde de Vigo

19:00 h Conversación:

Luis Pérez Freire - Director general de Gradiant Modera: Loreto Peteiro - Subdirectora de Treintayseis

19:20 h Conversación:

César Adán - Socio de Digital Technology de NTT DATA

19:40 h Conversación:

Lourdes Guerra - Presidenta de INEO Modera: Raquel Maquieira - Cofundadora y socia de Embermind Technologies

20:00 h Conversación:

Carlos Groba - CTO - Director de I+D de Marine Instruments Modera: Esther Saavedra - Directora de Sector Público de NTT DATA

20:20 h Conversación:

Víctor Alonso Ramos - Director de Manufacturing and Digital Transformation Division de CTAG Modera: Judit Meiriño - CEO de DataDefend Solutions

20:40 h Cena cóctel y networking

La experiencia compartida y la posibilidad de establecer contactos es una de las claves de este evento, que fue todo un éxito en la ciudad herculina. Es posible apuntarse gratuitamente en el evento de EventBrite.

El segundo evento de Treintayseis en Vigo

El Foro Empresa e Inteligencia Artificial de Vigo será el segundo evento de Treintayseis en la ciudad, tras debutar el año pasado con el Green Thursday dedicado a la sostenibilidad y al medioambiente y celebrado en el Círculo de Empresarios de Galicia el 7 de noviembre de 2025.

Este segundo evento de IA contará con representantes del tejido empresarial de Vigo y estará arropado por una gran empresa internacional como NTT DATA, un referente local como Gradiant y la Zona Franca de Vigo, gran catalizador de empresas en el área metropolitana olívica. Con esta iniciativa, Treintayseis continúa consolidándose como uno de los medios de referencia en el entorno de Vigo.