Patronal, UGT y CCOO firman el convenio del metal de Pontevedra entre el rechazo de la CIG

La patronal del metal de Pontevedra y los sindicatos UGT y CCOO firmaron este martes, 19 de mayo, el nuevo convenio colectivo provincial, un acuerdo suscrito por la parte empresarial al completo —Asime, Atra e Instaelectra— y que, según los firmantes, cuenta con la mayoría necesaria en ambas partes de la comisión negociadora, por lo que tendrá efectos jurídicos y será de obligado cumplimiento para el sector.

Desde la parte empresarial destacan que el texto incorpora "importantes mejoras" para los trabajadores y trabajadoras y sitúa de nuevo al convenio como una referencia en España y condenan los "intentos antidemocráticos de manipulación" y las "amenazas" que aseguran que se han producido en distintas empresas, parques y polígonos, y apelaron a la vuelta a la "normalidad absoluta" en las compañías.

Las patronales defienden que el acuerdo ha sido firmado por las organizaciones más representativas con capacidad suficiente para cerrar el convenio y reclamaron tranquilidad para un sector que consideran clave para la industria y la economía de la provincia.

La firma se produce, sin embargo, en un contexto de fuerte tensión sindical. La CIG, que no respalda el acuerdo, mantuvo este martes una jornada de huelga y una manifestación en Vigo para mostrar su rechazo a este preacuerdo, al considerar insuficientes sus condiciones, aunque han suspendido los paros previstos para los días 20 y 21 de mayo.