Pontevedra se consolida como capital creativa con la octava edición del Congreso Flúor

Pontevedra volverá a situarse en el centro de la industria creativa y del marketing digital con la celebración de la octava edición del Congreso Flúor, que tendrá lugar los próximos 14 y 15 de mayo.

La presentación oficial del evento se ha celebrado este miércoles con la participación de su director, Alberto Garnil, representantes de la Deputación de Pontevedra y de la Xunta de Galicia, y la clausura del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

Por primera vez, el congreso contará con una temática central: "El valor de elegir". Según ha explicado Garnil, esta edición busca reflexionar sobre la importancia de las ideas, el criterio y el papel humano en un contexto marcado por la transformación tecnológica.

El objetivo será contraponer la intuición creativa y la toma de decisiones humanas frente al impulso cada vez más dominante de la tecnología en el sector.

Ponentes de referencia

El programa reunirá a más de 25 especialistas y contará con nombres destacados como Javier Campopiano, considerado uno de los grandes creativos internacionales y encargado de inaugurar el encuentro; Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez; Nacho Padilla, director de marca de Renfe; Ester Morell, directora de Marketing y Comunicación de ILUNION; y el pontevedrés Santiago Miguélez, director de marketing de Estrella Galicia, que pondrá el cierre al congreso. También participarán marcas de referencia como Cupra, Tous, Ducati y Viña Costeira.

La edición de este año incorpora además novedades en su formato. El jueves 14, las conferencias individuales y dos mesas de debate se celebrarán en Afundación, mientras que el viernes 15 la actividad se trasladará al espacio creativo O Sanatorio, donde se desarrollarán cuatro talleres presenciales con aforo reducido a 15 personas.

La organización reforzará también su apuesta por el talento joven en colaboración con la Universidade de Vigo, con dinámicas de conexión entre alumnado y agencias, además de la primera Olimpiada de Creatividad, en la que unos 100 estudiantes trabajarán sobre un briefing de Nacho Padilla para Avlo, la marca de Renfe.

Con 200 inscritos ya confirmados y la previsión de superar los 650 asistentes de la edición anterior, el Congreso Flúor afianza su crecimiento y su papel como referencia creativa en Galicia y el noroeste peninsular.

Nuevas puertas profesionales

Durante la presentación, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha felicitado al Clúster de Comunicación de Galicia y a la organización por consolidar el evento como una referencia en Galicia, el noroeste peninsular y el conjunto del Estado.

Lores también ha confirmado que el Concello de Pontevedra continuará como patrocinador principal del congreso y destacó especialmente su conexión con la universidad. En este sentido, subrayó la importancia de que el talento formado en Pontevedra encuentre oportunidades laborales en la propia ciudad, algo a lo que, según señaló, el Congreso Flúor contribuye abriendo nuevas puertas profesionales.