Rías Baixas refuerza su crecimiento internacional y avanza en su Plan Director 2030

La D.O. Rías Baixas mantiene una tendencia positiva en la comercialización de sus vinos atlánticos, tanto en el mercado nacional como en el internacional. El ejercicio 2025 se cerró con 36.157.121 precintas de garantía expedidas, lo que supone un incremento del 3,05% con respecto al año anterior. Esta cifra equivale a 27.117.841 litros de vino verificado por el Órgano de Control y Certificación.

En este contexto, el secretario general del Consejo Regulador, Ramón Huidobro, ha destacado durante un encuentro con la prensa local que Rías Baixas es el mayor consejo regulador vitivinícola de Galicia y representa "algo más del 50% de la comercialización de vino con denominación de origen que se hace en Galicia".

El crecimiento se produce en un escenario complejo, marcado por la incertidumbre geopolítica, la caída del consumo, los aranceles y los efectos de la guerra comercial. "La situación que estamos afrontando en general en el mundo no está siendo fácil", ha reconocido Huidobro, que ha apuntado a las guerras, el Brexit, las tensiones comerciales y los debates ambientales y sanitarios como factores que condicionan la comercialización del vino.

Aun así, ha incidido en que la denominación "va defendiendo su posición" gracias al trabajo realizado por bodegas y viticultores. En este sentido, Rías Baixas cerró 2025 con un crecimiento superior al 4% respecto al año anterior y, según los datos actuales del Consejo, mantiene una evolución positiva en 2026.

Internacionalización

El mercado internacional se consolida como uno de los principales motores de la denominación, con 107 bodegas exportadoras que vendieron 8.648.188 litros en 2025 por un valor de 67.851.618 euros a precio Ex Works. Las exportaciones crecieron un 6,68% en volumen y un 4,42% en valor, con Estados Unidos como principal destino, al representar por sí solo el 35% del volumen exportado.

"Tenemos muchísimo potencial en Estados Unidos”, ha señalado Huidobro, que también ha valorado positivamente la evolución de México, República Dominicana y Colombia. En cambio, ha reconocido dificultades en mercados como Rusia, Ucrania, China, Japón o Corea, y ha señalado Brasil como uno de los destinos de futuro dentro de Mercosur: "Confiamos en que la buena calidad de los vinos y la estrecha relación que tenemos con el mercado brasileño nos vuelvan a abrir puertas".

Plan Director 2030

De cara al futuro, el Consejo Regulador trabajará con un presupuesto de 4.371.828 euros en 2026, del que cerca del 68% se destinará a promoción, con campañas como "Blanco como Ninguno" o "Al fin juntos", además de planes sectoriales en mercados prioritarios como USA, UK, México, Irlanda, Puerto Rico, Países Bajos, Bélgica, Suiza y Alemania.

Esta hoja de ruta se enmarca en el Plan Director 2030, centrado en aumentar el valor de venta de los vinos de Rías Baixas a través de más volumen sin perder calidad, mayor presencia internacional, más elaboraciones premium y una apuesta reforzada por la sostenibilidad y la innovación.

No obstante, Huidobro ha advertido también de los retos del sector agrario, especialmente el aumento de costes: "Los fertilizantes, los tratamientos, todo eso se ha encarecido muchísimo", a lo que se suma la obligatoriedad de la vendimia manual, que "genera muchísima mano de obra" y ayuda a fijar población en el rural, pero también eleva los costes frente a otras denominaciones.