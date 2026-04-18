Ya es oficial: deducción de hasta 9.000 euros en la Renta 2026 por obras de mejora en tu vivienda

Se cumple una semana del arranque de la Campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al ejercicio de 2025. Los contribuyentes gallegos podrán presentar su declaración de la Renta hasta el próximo 30 de junio, a través de Internet, por teléfono o de forma presencial.

Elaborar la declaración de la Renta requiere mucha atención, no solo por los posibles errores que pueda contener el propio borrador, sino también por las deducciones que podemos aplicar y que, en muchas ocasiones, pasamos por alto.

Hasta 9.000 euros de ahorro en la Renta 2026

Beneficios por alquiler de vivienda, familia numerosa, maternidad, planes de pensiones... En definitiva, existen numerosas deducciones en la declaración del IRPF que permiten reducir la cantidad a pagar o también aumentar la devolución.

Dentro de las deducciones estatales, el Gobierno de Pedro Sánchez confirmó, a principios de año, la prórroga de las deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética, que pueden alcanzar hasta los 9.000 euros.

En este sentido, los contribuyentes gallegos podrán deducir el 15% de las cantidades totales invertidas, con una base máxima de la deducción de 9.000 euros por persona, sin que pueda exceder del resultado de aplicar el porcentaje de titularidad en el inmueble al importe total invertido.

"Esta deducción estará constituida por las cantidades satisfechas en las obras de mejora de eficiencia energética en edificios de vivienda o en viviendas unifamiliares", explica la Agencia Tributaria.

Los contribuyentes también podrán deducir el 100% de los honorarios para la obtención del certificado que justifique el salto de letra en la calificación energética del inmueble. Se establece un límite único de 150 euros que será prorrateado en función del porcentaje de titularidad de la vivienda.

En el caso de que las obras se realicen en dos viviendas separadas, para lo cual se requieren dos certificados con sus correspondientes inscripciones, cada uno tendrá su propio límite de 150 euros.

Requisitos para la aplicación de esta deducción

La Agencia Tributaria establece una serie de requisitos para la aplicación de la deducción de 9.000 euros por obras de mejora de eficiencia energética en edificios de viviendas o en viviendas unifamiliares. Estos son:

Las obras se deben realizar en edificios de viviendas o en viviendas unifamiliares y por los propietarios de las mismas

Ha de tratarse de obras de mejora de eficiencia energética

Para la aplicación de la deducción, las personas interesadas deberán presentar el certificado de eficiencia energética del edificio, el informe por un técnico que justifique el salto de letra y la totalidad de las facturas correspondientes.

En la declaración tributaria también deberá constar el número de inscripción del certificado de eficiencia energética tras la reforma.

Esta deducción, informa la Agencia Tributaria, resulta incompatible con dos deducciones autonómicas: