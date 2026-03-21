El precio del diésel se dispara en Vigo: muchas gasolineras ya superan los 2 euros el litro Treintayseis

A pocas horas de entrar en vigor la rebaja del IVA para el precio del combustible, en Vigo el diésel ya supera en muchas gasolineras los 2 euros el litro.

La escalada de precios desde principios del mes de marzo por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán ha derivado en un coste que se ha ido elevando con el paso de los días, salvo momentos de estabilización, que han sido aprovechados por los consumidores para llenar el combustible.

Según Geoportal, que recoge los precios actualizados del combustible, el precio más alto se alcanza en Travesía de Vigo 239, con 2,098 euros el litro. En la gasolinera de Beiramar, el litro está a 2,089 euros.

En ambos casos, se trata de estaciones de servicio de Repsol, que es la que presenta mayor alza de precios, además de las de Moeve, la antigua Cepsa, que en su gran mayoría superan los 2 euros.