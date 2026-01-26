Ya es oficial: "Tienes un permiso retribuido de hasta 4 días por fenómenos meteorológicos adversos graves"

El interior de la provincia de Pontevedra permanece hoy lunes, 26 de enero, en alerta roja por lluvias intensas. Según los organismos predictores, la precipitación acumulada puede superar los 150 milímetros en 24 horas.

Ante las fuertes lluvias, la Comisión Escolar de Alertas ha decidido suspender las clases y el transporte escolar durante toda la jornada del lunes en los centros educativos y escuelas infantiles del interior de Pontevedra.

Hasta 4 días de permiso retribuido

La semana comienza con lluvias muy intensas, especialmente en el interior de Pontevedra, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel rojo. Las clases escolares en hasta 16 localidades han sido suspendidas, pero... ¿qué ocurre con el trabajo?

El interior de Pontevedra estará en alerta roja hasta las 03:00 horas del martes. La precipitación acumulada en 12 horas podría llegar a los 120 milímetros y los acumulados en 24 horas podrían superar los 150 litros por metro cuadrado, tal y como advierten los órganos predictores.

Tras lo ocurrido en Valencia con la DANA, el Ministerio de Trabajo y Economía Social estableció una modificación para los casos de fenómenos meteorológicos adversos, una medida que ahora recuerda el departamento de Yolanda Díaz ante la previsión de lluvias en el interior de Pontevedra.

"Os recordamos que cuando se emite un aviso naranja o rojo por condiciones meteorológicas puedes reducir o modificar tu jornada. También dispones de 4 días de permisos retribuidos por imposibilidad de acudir al trabajo hasta que desaparezcan las circunstancias", señala en un mensaje en redes sociales.

El Estatuto de los Trabajadores, tras el Decreto-ley 8/2024, regula el permiso retribuido de hasta 4 días por fenómenos meteorológicos adversos graves (lluvias torrenciales, olas de calor...) que impidan el acceso o la seguridad laboral.

"Hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo, como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso", dice el texto.

Transcurridos los cuatro días, "el permiso se prolongará hasta que desaparezcan las circunstancias que lo justificaron, sin perjuicio de la posibilidad de la empresa de aplicar una suspensión del contrato de trabajo o una reducción de jornada derivada de fuerza mayor", añade.

En el caso de las personas que tengan la opción de teletrabajar y siempre que el estado de las redes de comunicación permita su desarrollo, la empresa podrá establecer esta modalidad.

Activado el mensaje Es-Alert por alerta roja de fuertes lluvias

Debido a la situación de alerta roja por fuertes lluvias en el interior de Pontevedra, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior activó ayer por la tarde el sistema Es-Alert.

En concreto, el mensaje fue remitido a varios municipios del interior, entre ellos, Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

El envío del aviso tiene carácter preventivo, con el objetivo de reforzar las medidas de autoprotección y reducir riesgos.

La Xunta de Galicia, por otro lado, ha comunicado que el noroeste, sur y Miño de Pontevedra estarán en alerta naranja. El aviso también durará hasta las 03:00 horas del martes y la precipitación acumulada en 12 horas alcanzará los 80 mm.

En el resto del territorio gallego llegará, por lo general, a los 40 mm en 12 horas.