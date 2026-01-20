Tomiño (Pontevedra) y Cerveira afianzan su proyecto de 'Eurocidade Intelixente'.

Los municipios transfronterizos de Cerveira y Tomiño avanzan en la conformación de su proyecto de "Eurocidade Intelixente" a través del Comité de Xestión Estratéxica de la Eurocidade, cuyos representantes volvieron a reunirse.

Entre otras cuestiones, se puso de manifiesto el avance de iniciativas aprobadas, se analizaron futuras convocatorias de financiación y se renovó el compromiso con la vida social, cultural, económica y deportiva de la Eurocidade.

Con todo, el planteamiento central de la reunión fue la captación de una subvención para el proyecto Eurocidade Intelixente, que supondrá una inversión de 520.000 euros. Esta iniciativa supondrá un paso decisivo en la consolidación del polo industrial transfronterizo y un refuerzo del Parque Agroindustrial y del Centro de Inovação de Cerveira.

Por medio de este proyecto se impulsarán además programas de incubación y aceleración de startups, así como tecnologías avanzadas como la automatización, el Internet de las cosas o la economía circular. La UVigo también colaborará con el desarrollo de competencias para la especialización inteligente o con la puesta en marcha de un Laboratorio de Innovación, entre otros.