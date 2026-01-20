Confirmado por el Gobierno: los mayores de 23 años cobrarán el Ingreso Mínimo Vital si cumplen estos requisitos

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación económica dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. Con ella, se garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y persigue, además, una mejora real de oportunidades.

Hasta el momento, el Ingreso Mínimo Vital estaba limitado a personas que vivían solas o formaban parte de una unidad de convivencia distinta. Sin embargo, para este 2026 el Gobierno de España ha decidido ampliar el acceso a esta ayuda.

Confirmado: IMV para mayores de 23 años

Ya es oficial: el Ejecutivo nacional ha confirmado que los mayores de 23 años también podrán solicitar este 2026 el Ingreso Mínimo Vital. Eso sí, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos económicos y de convivencia.

En este sentido, la Seguridad Social aclara que podrán solicitar esta ayuda las personas de, al menos, 23 años que, aunque compartan domicilio con una unidad de convivencia, no se integren en ella, siempre que:

No estén casadas , salvo que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio

, salvo que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio No estén unidas a otra persona como pareja de hecho

No formen parte de otra unidad de convivencia

Si se trata de personas de entre 23 y 29 años, añade la Seguridad Social, "deberán haber tenido residencia legal y efectiva en España y haber vivido de forma independiente durante al menos los dos años anteriores a la solicitud".

Estos requisitos no aplican a las personas que hayan abandonado el domicilio habitual por ser víctimas de violencia de género, hayan iniciado trámites de separación o divorcio u otras circunstancias que se determinen.

"Se entiende que una persona ha vivido de forma independiente si acredita que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores durante los dos años y que en dicho periodo ha permanecido durante al menos 12 meses, continuados o no, de alta en la Seguridad Social, Clases Pasivas del Estado o una mutualidad alternativa al Régimen Especial de Trabajadores", aclara.

En lo que respecta a los mayores de 30 años, deberán acreditar que su domicilio en España ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores, salvo que el cese de la convivencia se hubiera producido al fallecimiento de estos.

¿Cuál es la cuantía del IMV en el año 2026 y cómo solicitarlo?

La cuantía del IMV es la diferencia entre la renta garantizada y otros ingresos que los beneficiarios puedan tener. Por lo tanto, "solo se puede acceder al IMV si estos ingresos son inferiores a la renta garantizada".

La renta garantizada se establece como una cantidad anual dividida en 12 pagas. En 2026 se ha incrementado un 11,4 %, por lo que para un beneficiario individual la ayuda sería de 733,6 euros al mes.

El Ingreso Mínimo Vital se puede solicitar por internet, con o sin certificado electrónico o Cl@ve, a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social o mediante formulario. También se puede solicitar presencialmente en los Centros de Atención e Información (CAISS) de la Seguridad Social.