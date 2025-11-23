La hostelería en el kilómetro cero de la Navidad de Vigo: "Las luces nos han ayudado mucho" Treintayseis

Se acaba de cumplir una semana desde que la Navidad comenzó o, al menos, se encendió en Vigo. El sábado 15 de noviembre se celebró el clásico acto del encendido de las luces, que ya se han apoderado de la ciudad a partir de las 18:00 horas.

La Puerta del Sol es el kilómetro cero de la Navidad de Vigo. En la gran plaza peatonal rige el árbol gigante, que se alza 45 metros sobre el suelo, más otros 9 metros de la estrella que lo corona. Como epicentro, la afluencia de gente que acude o que también desemboca desde Policarpo Sanz o desde Elduayen, ha ido en aumento toda esta semana. Y eso lo notan los negocios de hostelería que rodean el árbol, e incluso los que están algo más alejados.

Es cierto que, según explicaron a Treintayseis en la heladería Desseo, que abrió en febrero por lo que estas son sus primeras navidades, les han asegurado que "la afluencia es menor que en años pasados". "Entre semana aumenta la gente en la calle, pero no lo vemos reflejado en el negocio", responden.

Preparándose para diciembre

Puerta del Sol. Lino Escurís

Por otro lado, en las dos cafeterías contiguas, Al Alba y Dona, reconocen que hay más clientes a partir de las 19:00 horas. "Se nota desde que encienden las luces", confirman, y desde Dona añaden que llega "mucha gente de fuera, y eso que aún no estamos en plena Navidad".

A pocos metros de distancia, en la Plaza de la Princesa, está el Cosmos, uno de los negocios con más solera de la zona. Allí, "resguardados" del ajetreo de la Puerta del Sol, reconocen que "ahora mismo" no están notando ese crecimiento; eso sí, ya se preparan para la masiva llegada de turistas desde Portugal: "No sólo el festivo de allí del 1 de diciembre, el fin de semana anterior ya vienen muchos".

Es curioso que, a pesar de estar todavía más alejado de las luces del árbol, el hostal y bar La Colegiata, al que da nombre la plaza donde está situado, ha experimentado todo lo contrario. La respuesta de Emma, su propietaria, a la pregunta de si han notado el "efecto de las luces", es un contundente cabeceo afirmativo. "Mucho, mucho", verbaliza.

En este caso, no sólo en el bar, uno de los referentes de la plaza tanto de tarde como a primera hora de la noche, sino también en lo que se refiere al alojamiento. "Notamos mucho el turismo estos días", señala. Por cierto, que la fachada se ha engalanado al nivel del resto de la ciudad. "Han entrado varias veces a felicitarnos por la decoración", dice orgullosa.

Reservas en restaurantes

El efecto es mayor cuando nos vamos a los negocios que ofrecen comidas y cenas. Si atendemos a los que se encuentran en el contorno del árbol gigante, son principalmente tres: el Cañaveral, el Sibarita y el Elaine. Estos dos últimos, situados en la calle Elduayen, estuvieron afectados el sábado del encendido de las luces por las restricciones de acceso y no pudieron poner en marcha sus terrazas.

Eso hizo que el Elaine cerrase, por ejemplo. "La gente viene más a la zona para ver las luces, como abrimos a las ocho suele haber más gente que se toma algo a partir de las 20:30 o 21:00 horas", explican desde el restaurante. A pesar de que las reservas durante la semana "han estado flojas", de cara a este fin de semana el número ya mejoraba. Y en diciembre ya tienen "muchísimas".

Algo similar ocurre en el Sibarita, local casi contiguo. "Sí que hemos notado la afluencia a lo largo de la semana, los que pasan y se toman algo", señalan desde la barra justo cuando un hombre pide una mesa para "tomar algo". "¿Puedo cargar el móvil? Es que venía a ver las luces y me han gustado más de lo que pensaba ", dice en voz alta mientras le limpian una mesa. Aquí, también diciembre está ya lleno de reservas.

Alrededor de las 19:30 horas, la cola para atravesar el árbol ya se está formando con pequeñas acumulaciones y la plaza, a pesar de ser entre semana, comienza a abarrotarse. El reflejo en los negocios se ve en la terraza del Cañaveral, al lado de la conexión de Puerta del Sol con Príncipe.

"El día del encendido fue glorioso"

El Sireno con el árbol de fondo. Lino Escurís

"Ha sido una semana muy buena, hay mucha más gente. El día del encendido fue glorioso, con muy buena recaudación, a pesar de que estaba lluvioso", celebran desde el local, además de asegurar que también notan el turismo, tanto de Portugal como de otras zonas de España, "por los acentos", desde el sur, Valencia, País Vasco y Navarra, pero también mucha gente de Madrid.

Si estos días ya están siendo de muchas reservas, de cara al puente de diciembre ya tienen "dos días completos", al igual que en varias fechas del próximo mes, especialmente viernes y sábados. "Nos buscan por la zona y también porque hay mucha clientela joven, y eso hace que venga todavía más", añaden.

El éxito de convocatoria también se ha reflejado en que habían preparado un menú para Navidad, que ya lo han sacado tanto para comidas como para cenas, y que está funcionando muy bien.

En este caso, las luces de Navidad les ha dado un impulso que era muy necesario para el negocio. "Las luces nos han ayudado mucho", aseguran, y revelan que están planteándose montar un gran evento cuando sea el apagado, porque se pensarán "si seguir". "Se nota mucho esta época, nos vienen muy bien las luces, pero el resto del año es muy complicado", confiesan sobre un posible cierre en los primeros meses de 2026.