Ángel, 62 años y 48 cotizados: "Si me prejubilo a los 63 años me quitan el 13% de por vida. Es injusto"

En 1980, el Estatuto de los Trabajadores fijó en 16 años la edad mínima para trabajar en España. Antes de la reforma, la edad permitida era de 14 años. Muchas personas empezaron su vida profesional a esa edad; es el caso de Ángel, un contable gallego que comenzó a trabajar el mismo día de su 14 cumpleaños y que mantuvo una actividad laboral ininterrumpida hasta hoy, sumando 48 años cotizados.

Ángel ha dedicado toda una vida a la misma empresa, trabajando como administrativo y contable desde 1977. En España, la edad de jubilación es de 65 años siempre que se acrediten 38 años y 3 meses cotizados. Si Ángel decide prejubilarse a los 63, pese a contar con 49 años de cotización, el sistema le aplica una penalización permanente del 13 %. "Es injusto", lamenta.

Las penalizaciones a la jubilación anticipada

En España, la edad de jubilación es de 65 años con 38 años y 3 meses cotizados. Si no se alcanza ese período, la edad de jubilación se retrasa hasta los 66 años y 8 meses. El sistema está diseñado para aumentar la edad de jubilación de forma gradual: en 2027, las personas de 65 años deberán acreditar 38 años y 6 meses de cotización y quienes no alcancen ese tiempo deberán esperar a los 67 años para jubilarse.

Existen dos formas de jubilarse antes de la edad ordinaria: la jubilación anticipada voluntaria, que permite adelantarla 2 años (24 meses), como sería el caso de Ángel, y la jubilación anticipada por despido o finalización de la relación laboral, que permite adelantarla 4 años.

"El mismo día que cumplí los 14 años me aseguraron", comenta este contable sobre su situación. Por aquel entonces, muchos se vieron obligados a trabajar desde muy jóvenes y no seguir estudiando. En su caso, pudo estudiar una Formación Profesional de Administración, gracias a la que consiguió el trabajo que ha mantenido hasta el día de hoy.

"Si me prejubilo a los 63 años, con 49 cotizados, me quitan el 13% de por vida", señala Ángel con cierto enfado. Según su criterio, es injusto que después de toda una vida trabajada, la recompensa sea una penalización por querer retirarse antes de los 65, aunque haya aportado casi 11 años más de cotización que los necesarios actualmente.

Esto ocurre porque la jubilación anticipada está penalizada. Independientemente de los años trabajados que una persona tenga en su vida laboral, siempre que se prejubile verá reducida su pensión de forma permanente. En este link se pueden consultar los coeficientes reductores por jubilación anticipada voluntaria.

Ante esta situación, Ángel tiene dos opciones: esperar a los 65 años y jubilarse con nada más y nada menos que 51 cotizados, percibiendo el 100% de su pensión, o prejubilarse y asumir una reducción en la cuantía que ha acumulado con tanto esfuerzo.

En principio, su idea es esperar hasta los 63 años y 8 meses para que "no le quiten tanto", y añade a regañadientes: "Aun así, si me prejubilo 16 meses antes, me siguen quitando algo más de un 6 %".

Por este motivo, son muchos los que opinan, al igual que Ángel, que el sistema de pensiones necesita una renovación, ya que esta penalización "es excesiva y discriminatoria".