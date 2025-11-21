20 años al servicio de una Pesca Sostenible

Reflexiones de la directora de la Agencia Europea de la Pesca, Dr. Susan Steele, sobre veinte años de compromiso con la sostenibilidad y el control pesquero

Cada Día Mundial de la Pesca celebra la importancia de la pesca y la necesidad de una práctica sostenible que garantice la salud de los océanos. Éste último es el objetivo al que se orienta la Agencia Europea de Control de la Pesca, el único organismo de la Unión Europea asentado en Galicia, y una de las cinco agencias de la Unión Europea que hay en España. La Agencia cumple este año que se acaba veinte años desde su concepción.

En veinte años se ha construido un organismo sólido, que ahora cuenta con alrededor de 100 empleados de una veintena de países de la Unión Europea, tres patrulleras activas y un papel influyente en la implementación de la Política Pesquera Común (PPC) tanto dentro de la UE como fuera de ella. Al reflexionar sobre los últimos 20 años a lo largo de este 2025, hemos tenido la oportunidad de reconocer la importancia de nuestra labor.

El control pesquero, al igual que la sostenibilidad, no es un estado final sino un proceso continuo, y siempre se necesitan más esfuerzos para mejorar la situación. Hemos visto éxitos en la recuperación de algunas poblaciones de peces, pero la situación es compleja y debemos seguir siendo fuertes para garantizar la sostenibilidad a largo plazo, especialmente en estos tiempos desafiantes y cambiantes.

¿Qué podemos hacer en la agencia para apoyar y fortalecer el éxito en la implementación de la Política Pesquera Común? El mandato de EFCA es apoyar a los Estados miembros y a la Comisión en el control pesquero, promoviendo el cumplimiento y garantizando la igualdad de condiciones en la aplicación de la Política Pesquera Común, tanto en la dimensión de la UE como internacional.

Nuestros Planes de Despliegue Conjunto (JDP) ahora cubren todas las cuencas de la UE y los proyectos abarcan áreas internacionales, respaldando nuestros esfuerzos contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Debemos explorar cómo el apoyo de EFCA puede beneficiar aún más a la UE y a la PPC, aprovechando nuestra experiencia y conocimientos.

Un ejemplo es el Mediterráneo y el Mar Negro—cuencas compartidas con países no pertenecientes a la UE y vitales para la UE. EFCA ha apoyado la implementación de normas internacionales adoptadas por las organizaciones regionales de pesca como la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) y la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA) a través de su apoyo a la Comisión y los Estados miembros, participando en proyectos de cooperación como intercambios de inspectores, proyectos piloto y la provisión de formación y desarrollo de capacidades. Nuestra cooperación permanente permite mejorar el cumplimiento, garantizando la igualdad de condiciones para todos los pescadores, independientemente de su nacionalidad, reforzando la sostenibilidad futura y la adhesión a las decisiones internacionales de gestión pesquera.

Además, EFCA refuerza la dimensión externa de la política pesquera de la UE. EFCA coopera con la UE y los Estados miembros en la dimensión externa de la PPC, y parte del programa de trabajo de EFCA se dedica a áreas de apoyo, incluida la implementación del Reglamento INDNR. Nuestra participación en proyectos en África, apoyando la lucha contra la pesca INDNR, ha sido impactante. La demanda de apoyo de EFCA crece año tras año. Al ampliar nuestro modelo de control—proporcionando apoyo operativo, intercambio de información y desarrollo de capacidades—podemos mejorar significativamente la lucha contra la pesca INDNR en todo el mundo.

Un tercer y último ejemplo está bajo el paraguas del Pacto por los Océanos y la implementación coordinada de la Estrategia de Seguridad Marítima de la UE (EUMSS). Bajo la iniciativa de Guardacostas de la UE, EFCA ha cooperado con EMSA y Frontex en el apoyo a las autoridades de guardacostas de los Estados miembros en diferentes áreas y contribuyen a la implementación de dicha estrategia. EFCA ha implementado un acuerdo de contribución de DG MARE (Proyecto Guardacostas), que ha servido para mantener un registro actualizado de las autoridades nacionales con competencias de guardacostas, desarrollar un portal dedicado con toda la información disponible para los Estados miembros y promover un programa de intercambios transnacionales y transfuncionales entre autoridades de guardacostas.

Debemos apoyar a nuestros Estados miembros e inspectores de pesca de la UE de manera aún más eficaz. En los últimos 20 años, hemos sido testigos de la evolución de las prácticas de control e inspección, y la implicación de EFCA ha llevado a una mejor coordinación entre los Estados miembros y mejores métodos de inspección, incluso mediante el uso común de medios de control (OPV, RPAS, vigilancia aérea) y tecnologías de control (IMS, imágenes satelitales). La dedicación de los inspectores de pesca, que a menudo trabajan en condiciones difíciles, merece nuestro mayor reconocimiento y esperamos destacar su papel clave a lo largo de este 20º aniversario como los principales actores en la implementación de las diferentes normas adoptadas.

EFCA está trabajando para identificar cómo ayudar mejor a los inspectores de pesca del futuro, mediante el apoyo a la implementación progresiva del sistema de control pesquero revisado, incluido el uso de nuevas tecnologías, intensificando su formación y promoviendo la creación de equipos internacionales de inspectores. El reglamento revisado de control pesquero de la UE nos lleva hacia la digitalización y las nuevas tecnologías para el control pesquero. EFCA está lista para contribuir y participar en el trabajo de los Estados miembros y la Comisión en la investigación y el desarrollo de técnicas de control e inspección.

Como punto final, el trabajo de los 20 años de la agencia ha sido una verdadera demostración de los valores europeos trabajando para cada ciudadano en Europa. Los resultados que vemos se han logrado trabajando juntos.

La Política Pesquera Común es una de las cinco áreas en las que la UE tiene competencias exclusivas. Es una de las políticas comunes de la UE, clave para garantizar océanos seguros y sostenibles. Garantizar una implementación efectiva y uniforme de la Política Pesquera Común (PPC) también contribuye a la seguridad alimentaria y la autonomía estratégica de la UE.

La UE se beneficia claramente de una Agencia que aporta valor añadido a la UE mostrando nuestra fortaleza cuando trabajamos juntos a favor de una pesca sostenible.