El Nobel de Economía de 2024, en Vigo: "La IA va a afectar a todo, desde la educación hasta el transporte"

El Vigo Global Summit 2025 ha cerrado este jueves su segunda y última jornada con la Inteligencia Artificial en el punto de mira. El premio Nobel de Economía 2024, Daron Acemoglu, ha advertido de los riesgos de esta tecnología, siendo necesario "ajustes" y "reimaginar todo lo que se puede hacer con IA".

Bajo el nombre "El progreso en un punto de inflexión: tecnología, poder y los desafíos globales", Acemoglu comenzó su ponencia advirtiendo de la "brecha" entre las pymes y las grandes corporaciones en la aplicación de la IA y otras tecnologías avanzadas. "Va a ralentizar la expansión de la IA", ha alertado.

"La IA tiene una naturaleza de propósito general: va a afectar a todo, desde la educación hasta el transporte", ha afirmado el Nobel de Economía, que ha explicado que esta tecnología implicará un aumento de la productividad, pero ha advertido: "La electricidad tardó 40 años en expandirse". Así, ha defendido que la IA requerirá cambios organizativos para desplegar todo su potencial.

En paralelo, Acemoglu ha señalado que "el mundo envejece rápidamente". "La población se estabilizará en unos 20 años, lo que supondrá un cambio enorme a nivel laboral. Serán necesarios ajustes", ha asegurado, a la vez que ha apelado a "reimaginar todo lo que se puede hacer con IA", siempre desde el terreno de la automatización para aumentar la productividad.

Daron Acemoglu, premio Nobel de Economía 2024, en Vigo Vigo Global Summit

La otra cara de la moneda será "mucho más dolorosa de lo que se había imaginado". Según el Nobel de Economía, esta transición de productividad de la mano de la IA podría ampliar las desigualdades sociales y alimentar fenómenos como el auge del populismo de extrema derecha.

Inteligencia artificial pro-worker

Así, Acemoglu ha defendido la idea de una "inteligencia artificial pro-worker", orientada a ampliar las capacidades humanas en lugar de sustituirlas. "La automatización pura no es el camino. Si cada trabajador mejora su rendimiento un 40%, el crecimiento será más sostenible que si solo automatizamos, adaptándose a un entorno cambiante", ha argumentado.

Sobre el motivo de por qué no lo hace ya el mercado, ha explicado que el sector tecnológico está dominado por apenas seis grandes empresas que "compran a sus competidores y limitan la innovación. En consecuencia, ha apelado a "adoptar una postura proactiva en regulaciones y políticas" en las que debería de formar parte la sociedad civil.

Con este modelo, ha expuesto, se evitarían desigualdades, se crearían nuevos mercados y las pymes podrían adaptarse mejor a un mundo cambiante. "Por eso el mercado no corrige estas dinámicas por sí sólo", ha lamentado y ha añadido: "Necesitamos una regulación que garantice que esta tecnología avance en la dirección correcta. Los datos no pueden ser gratuitos ni quedar solo en manos de unos pocos".

IA, datos y el futuro del trabajo

La conferencia del Nobel de Economía ha estado precedida por la mañana de diferentes charlas y conferencias con la Inteligencia Artificial en el centro del debate. El foro ha arrancado con la intervención de la directora general de APD España, Emma Gómez, que ha urgido a Europa a reaccionar frente al poder de Estados Unidos y China: "Reaccionemos antes de que la crisis nos golpee demasiado".

La catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Amparo Alonso, ha reafirmado después que "la IA, con sus luces y sus sombras, lo está cambiando todo: empleo, geopolítica, economía". "Se van a crear nuevos puestos de trabajo como ciberseguridad o científicos de datos”, pero, “además de ingenieros, se necesitarán para la parte más ética de la IA, expertos de todo tipo, filósofos, psicólogos", ha detallado.

Catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Amparo Alonso, y el presidente del Consejo Económico y Social del Gobierno de España, Antón Costas Vigo Global Summit

Alonso también ha centrado su discurso en la base ética que debe tener esta revolución y ha subrayado que el camino de Europa debe centrarse en las personas "que se tenga en cuenta su privacidad y que sea sin sesgos". "Debemos ser capaces de asegurar nuestra humanidad", ha aseverado. También ha recalcado que la IA debe de seguir el modelo de tres "s": debe ser sostenible, debe tener sentido y se debe hacer con soberanía tecnológica.

A la charla de Alonso se ha incorporado el presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas, quien ha coincidido con la catedrática de la UVigo. Ha apelado a no caer en el fatalismo ante lo que algunos denominan "apocalipsis laboral", sino a impulsar desarrollos que hagan de la IA una herramienta "útil para mejorar nuestras capacidades y garantizar que la prosperidad sea para todos".

David Regades, Mamen Mendizábal, Daron Acemoglu, Abel Caballero y Amparo Alonso Vigo Global Summit

El congreso ha cerrado con la intervención del delegado de Estado de la Zona Franca de Vigo, David Regades, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero. El regidor socialista ha bromeado sobre una consulta que había realizado a la IA: "Le he preguntado cómo podría cerrar este congreso y ha sido muy clara: nos vemos aquí, de nuevo, en dos años y os esperamos a todos".

La jornada ha continuado esta tarde con la actuación de Carlos Blanco y el concierto de Baiuca, cerrando así una cita que ha convertido Vigo en la capital del pensamiento económico y geopolítico del mundo.