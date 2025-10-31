Galicia y el Norte de Portugal inauguran la celebración del Día de la Eurorregión

La Xunta de Galicia y la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-NORTE) han anunciado la conmemoración oficial del Día de la Eurorregión Galicia - Norte de Portugal, mediante la publicación de una Declaración Institucional conjunta.

La fecha elegida, el 31 de octubre, recuerda la firma en 1991 del Protocolo Constitutivo de la Comunidad de Trabajo Galicia - Norte de Portugal, rubricado en la ciudad de Oporto. Este acuerdo supuso el primer marco formal de cooperación territorial en la frontera hispano-lusa y dio origen a una alianza pionera basada en la identidad compartida, los desafíos comunes y una visión conjunta de futuro.

Más de tres décadas después, la creación de la Eurorregión Galicia - Norte de Portugal AECT, con sede en Vigo, ha consolidado esta colaboración, dotándola de mayor capacidad ejecutiva, eficacia y proyección internacional. Gracias a numerosos proyectos conjuntos, ambos territorios han impulsado su desarrollo económico, social y cultural.

"Esta fecha es un reconocimiento justo al camino compartido y al trabajo de cooperación que ha acercado a nuestras comunidades y reforzado la cohesión territorial entre Galicia y el Norte de Portugal", señalaron conjuntamente las presidencias de la Xunta y de la CCDR-NORTE.

La celebración del Día de la Eurorregión busca reconocer el legado histórico de aquella cooperación inicial, poner en valor los resultados alcanzados, y renovar el compromiso común con el desarrollo sostenible, la cohesión territorial y una Europa más cercana a las personas.

Entre las prioridades conjuntas destacan el impulso a la movilidad transfronteriza, con especial atención a la conexión ferroviaria de alta velocidad y a la modernización del "Tren Celta", y el apoyo a proyectos de innovación, cultura, turismo y empleo.

Con 6,2 millones de habitantes y más de 51.000 kilómetros cuadrados, la Eurorregión se consolida hoy como un territorio único, símbolo de proximidad, progreso compartido y confianza mutua.