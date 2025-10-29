Baiuca cerrará el Vigo Global Summit con una actuación especial en el Auditorio

El Vigo Global Summit 2025, el Congreso Internacional sobre economía que aterrizará los próximos días 12 y 13 de noviembre en el Auditorio Mar de Vigo, contará con la actuación especial de Baiuca. El gallego Alejandro Guillán, músico, productor y compositor que ha logrado combinar la raíz tradicional de su tierra con la modernidad de la electrónica, será el encargado de clausurar el evento, conducido por la periodista Mamen Mendizábal, el día 13 por la tarde.

Tal y como indican desde la organización, la presencia de Baiuca en el Mar de Vigo "conecta con la constante necesidad de transformación y visión de futuro que plantea el foro".

Así, el congreso adquirirá una línea más cultural en sus últimos compases, y también contará con la participación del actor Carlos Blanco, quien tiene también una amplia trayectoria en teatro como autor y director. Fue finalista del certamen de El Club de la Comedia en 2003 y dirigió O país da comedia (2002), en el que trabajó con otros destacados actores gallegos.

En cine, los trabajos más destacados de Blanco son El lápiz del carpintero (Antón Reixa, 2003), Heroína (Gerardo Herrero, 2005), Cargo (Clive Gordon, 2006) y Volver (Pedro Almodóvar, 2006). En el film de animación en stop motion O Apóstolo dio voz al personaje principal tanto en gallego como en castellano. Fue nominado a los Premios Mestre Mateo como mejor actor secundario por Dhogs (Andrés Goteira, 2018), premio que ya había ganado en 2005 por su papel en Heroína. Otro de sus papeles más icónicos es el de Laureano Oubiña en la miniserie Fariña, adaptación televisiva del libro de Nacho Carretero.

Las entradas para esta clausura ya están a la venta en la web del evento.

Pintura en directo

Durante las dos jornadas del Vigo Global Summit también participará Marcos Puhinger, un artista urbano que combina disciplinas como el muralismo y el dibujo a través de diferentes técnicas como bolígrafo BIC, acuarela, acrílico o carbón vegetal. En el primer día del foro, pintará en directo una interpretación sobre el congreso, los ponentes y los temas tratados en él. Ya en la segunda jornada, realizará en vivo una interpretación artística gráfica sobre lo que supone el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, organismo impulsor del foro, para el desarrollo económico y social del área metropolitana de Vigo y de Galicia.

Este año Vigo Global Summit ha incorporado como entidades colaboradoras a APD (Asociación para el Progreso de la Dirección), Abanca y Conxemar. Además, Stellantis & You participará como vehículo oficial.